Cerulean Onslaught: FromSoftware könnte Spiel mit Piraten-Thema in den Startlöchern haben 

Mit The Duskbloods soll das nächste Projekt von FromSoftware noch in diesem Jahr exklusiv für Switch 2 erscheinen. Vielleicht dürfen Fans der „Dark Souls“-Schmiede aber sogar mit einem weiteren Titel rechnen, der noch vor dem Multiplayer-fokussierten Projekt aufschlägt.

Die Annahme geht auf einen Post auf der Plattform 4chan zurück und ist folgerichtig mit Vorsicht zu genießen. Dem Post zufolge höre das „düstere Action-RPG“ auf den Titel Cerulean Onslaught (möglicherweise ein Arbeitstitel) und sei als Einzelspieler-Erfahrung angelegt. SpielerInnen sollen durch „Meere segeln und Inseln erkunden“, ihr Schiff diene dabei als „Hauptquartier“. Dark Souls mit Piraten quasi?

Ebenfalls spannend: Der Titel soll bereits im kommenden Monat, im Rahmen des Summer Game Fest, enthüllt werden und dann nur zwei Monate später (im August) erscheinen. Damit würde das Spiel noch vor dem derzeit noch nicht konkret terminierten The Duskbloods aufschlagen, wie es weiter im Post heißt.

Die Reaktionen auf den vermeintlichen Leak reichen von Neugierde bis Skepsis. Ein Reddit-User weist etwa auf die „Cerulean Coast“ in der Erweiterung von Elden Ring hin. Es gäbe hier „eine Menge unbeantworteter Fragen zu all den Schiffen in der Gegend“.

Vielleicht gibt es hier eine Verbindung? „Das klingt allerdings ein wenig zu einfach, um es zu faken. Man müsste nur einen nutzlosen Bereich im Spiel finden und sich drumherum eine Erweiterung ausdenken“, argumentiert ein weiterer User dagegen. Abwarten und Tee trinken. Am 5. Juni geht das Summer Game Fest an den Start, spätestens dann wissen wir hoffentlich mehr.

via GameRant, Bildmaterial: The Duskbloods, From Software