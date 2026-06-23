Bekanntes Zelda-Fan-Remake wird eingestellt – und nein, Nintendo ist nicht direkt der Grund

Dass The Legend of Zelda: Ocarina of Time ein offizielles „Remake“ bekommt, war nach Monaten voller Gerüchte am Ende keine riesige Überraschung mehr. Die Freude vieler Fans war trotzdem groß – schließlich begleitet der Wunsch nach einer modernen Neuauflage den N64-Klassiker schon seit Jahren.

Manche Fans wollten darauf allerdings gar nicht erst warten und haben selbst Hand angelegt. Einer der bekanntesten Namen in diesem Zusammenhang ist CryZENx, der über Jahre hinweg an einem eigenen Fan-Remake auf Basis der Unreal Engine 5 gearbeitet hat. Genau dieses Projekt ist nun aber beendet.

CryZENx hat offiziell bestätigt, die Entwicklung seiner „Ocarina of Time“-Neuauflage einzustellen. Neue Inhalte oder weitere Updates wird es nicht mehr geben. Bereits veröffentlichte Demos sollen allerdings weiterhin verfügbar bleiben. Dass Nintendo dem Projekt per Anwaltsschreiben den Stecker gezogen hat, scheint diesmal übrigens nicht der Fall zu sein.

Nicht Nintendo-Intervention, sondern das offizielle Remake ist der Grund

Laut CryZENx wurde das Projekt nicht aufgrund rechtlicher Schritte beendet. Stattdessen verweist der Entwickler auf das inzwischen angekündigte offizielle „Ocarina of Time“-Remake für die Nintendo Switch 2. Nach dessen Enthüllung habe er sich entschieden, seine eigene Version nicht weiterzuführen. Damit endet ein Projekt, an dem CryZENx laut Berichten rund zehn Jahre gearbeitet hat. In dieser Zeit entstanden mehrere spielbare Demos und Technik-Präsentationen.

Zum Abschluss soll noch ein letztes Video erscheinen, das Spielszenen aus den Kapiteln 2 und 3 des Fan-Remakes zeigt. Danach ist endgültig Schluss. Er war übrigens nicht der Erste, der sich an einer Neuanlage versuchte. Ein Fan verfolgte einen ganz anderen Stil, als er die Gerudo-Festung im Spiel nachbaute.

Das nächste Projekt steht offenbar schon zur Abstimmung

Ganz ohne neues Vorhaben bleibt CryZENx aber offenbar nicht lange. Der Entwickler hat bereits eine Umfrage gestartet, welches Spiel er als Nächstes in Angriff nehmen soll. Zur Auswahl stehen unter anderem The Legend of Zelda: Twilight Princess, The Minish Cap, Donkey Kong 64, MDK, Turok und Sonic Adventure 2. Berichten zufolge liegt Twilight Princess aktuell recht deutlich vorne.

Für CryZENx endet damit zwar sein wohl bekanntestes Zelda-Projekt, ganz aus der Fan-Remake-Ecke verabschiedet er sich aber offenbar noch nicht. Und wer weiß: Vielleicht bekommt nach Ocarina of Time ja nun tatsächlich Twilight Princess seine nächste inoffizielle Unreal-Engine-Neuauflage.

via PC Games Hardware, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo