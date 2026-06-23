Rhythm Paradise Groove: Demo zum neuen Switch-Rhythmusspiel ab sofort verfügbar

Bei der großen Nintendo Direct im Juni war Rhythm Paradise Groove für manche vielleicht nicht unbedingt der große Knall zum Auftakt. Nach unserer Anspielsession war aber schon klar: Wer mit dem speziellen Humor und dem Rhythmus-Gameplay der Reihe etwas anfangen kann, dürfte hier durchaus einige spaßige Runden verbringen.

Jetzt könnt ihr euch selbst ein Bild machen, denn Nintendo hat überraschend eine Demo zum kommenden Switch-Titel veröffentlicht. Angekündigt wurde die Testversion über die „Nintendo Today!“-App. Im eShop steht ab sofort die „Starter Demo“ bereit, mit der sich schon vor dem offiziellen Start einige der Minispiele ausprobieren lassen.

Erste Minispiele schon jetzt spielbar

Laut Nintendo enthält die Demo unter anderem erste Einblicke in „Ringe-Reihe“ für Einzelspieler sowie „Rhythmus-Rupfung“ für Mehrspieler. Damit gibt es schon vorab einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch Anfang Juli im fertigen Spiel erwartet.

Viel mehr macht Nintendo aus der Testversion bislang zwar nicht, für einen ersten Eindruck vom Spielgefühl dürfte die Demo aber allemal reichen. Rhythm Paradise Groove erscheint am 2. Juli 2026 exklusiv für Nintendo Switch. Freut ihr euch schon auf den Titel?

via Gematsu, Bildmaterial: Rhythm Paradise Groove, Nintendo