„Switch 2“-Exklusivspiel der Souls-Macher: Update macht Duskbloods-Fans Hoffnung

Zu The Duskbloods gab es zuletzt nur wenige neue Informationen. Jetzt sorgt allerdings ein aktueller Geschäftsbericht von Kadokawa Corporation für ein kleines, aber durchaus wichtiges Update.

Demnach befindet sich das neue Spiel von FromSoftware weiterhin auf Kurs für eine Veröffentlichung vor Ende 2026. Das geht aus den aktuellen Finanzunterlagen hervor, in denen neben The Duskbloods auch Elden Ring: Tarnished Edition für die Nintendo Switch 2 erwähnt wird.

Gerüchte halten an

Dass The Duskbloods weiterhin für 2026 geplant ist, war bereits im Februar aufgefallen, als ein entsprechendes eShop-Listing entdeckt wurde. Ein späteres Gerücht rund um eine Veröffentlichung bereits Ende März – ausgelöst durch einen finnischen Händler – stellte sich dagegen bekanntlich als falsch heraus.

Parallel dazu halten sich weiterhin Berichte, wonach das Spiel eher gegen Ende des Jahres erscheinen könnte. Diese stammen unter anderem vom bekannten Insider NateTheHate, der zuletzt bereits mit seinen Aussagen rund um ein neues Star Fox richtig lag. Auch ein mögliches Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time bringt er weiterhin ins Gespräch.

Einer der großen Hoffnungsträger für Switch 2

The Duskbloods wurde ursprünglich noch für die erste Switch entwickelt, wechselte später jedoch auf die Nintendo Switch 2. Das düstere Multiplayer-Action-RPG kombiniert PvP- und PvE-Elemente und setzt auf selbst erstellte Charaktere mit vampirähnlichen Fähigkeiten.

Seit der Überraschungsankündigung während der großen Switch-2-Enthüllung gilt das Spiel als eines der spannendsten Exklusivprojekte für die neue Konsole. Viele Fans hoffen deshalb darauf, schon bei der nächsten Nintendo Direct endlich mehr Gameplay und vielleicht sogar ein konkretes Veröffentlichungsdatum zu sehen.

via GameRant, Bildmaterial: The Duskbloods, FromSoftware