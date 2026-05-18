„We’re still going to milk it“ – Yoko Taro äußert sich erneut zum möglichen NieR-Sequel

Für viele Fans war es Mitte Februar eine echte Überraschung: Nachdem NieR: Automata die Marke von zehn Millionen Verkäufen erreicht hatte, veröffentlichte Square Enix ein besonderes Jubiläumsvideo, das zunächst auf die vergangenen Jahre der Reihe zurückblickte – und am Ende ganz beiläufig mit einem „to be continued…“ eine mögliche Zukunft der Serie andeutete.

Jetzt haben sich Serien-Schöpfer Yoko Taro und Producer Yosuke Saito in der aktuellen Famitsu-Printausgabe in einem Interview erneut dazu geäußert. Die Aussagen wurden unter anderem von Genki auf Twitter zusammengefasst.

„Wir werden es trotzdem noch ausschlachten“

Besonders typisch für Yoko Taro fiel dabei natürlich erneut sein Humor aus. Auf die Bedeutung des „to be continued…“-Hinweises angesprochen, erklärte er: „Ich vermute, die Botschaft lautet in etwa: ‚Wir werden es trotzdem noch ausschlachten, wir werden Geld damit verdienen.'“

Yosuke Saito bestätigte wiederum, dass die Idee für den Zusatz tatsächlich von ihm selbst kam: „Ich war es, der darum gebeten hat, das einzubauen. Ich weiß nicht, ob es eine Fortsetzung gibt oder nicht, aber ich fand, dass ‚to be continued…‘ für das Video zum 9-jährigen Jubiläum unbedingt notwendig war.“

Außerdem scherzte Saito darüber, dass ein Ende beim neunten Jubiläum ohnehin kein besonders schöner Abschluss wäre: „Beim 9. Jahrestag aufzuhören, ist kein guter Zeitpunkt, daher möchte ich bis zum 10. Jahrestag weitermachen.“

Zwischen Humor und echter Zukunftsplanung

Wie ernst diese Aussagen letztlich gemeint sind, bleibt allerdings offen. Gerade Yoko Taro ist bekannt für seinen oft sehr ironischen und schwer einzuordnenden Humor. Gleichzeitig lässt sich aus den Aussagen auch nicht klar herauslesen, wie stark er selbst überhaupt in mögliche zukünftige Projekte eingebunden wäre. Taro äußerte sich im April letzten Jahres noch positiv über eine mögliche Fortsetzung, blieb dabei aber wie gewohnt kryptisch.

Ganz falsch liegt Taro mit seiner scherzhaften Aussage allerdings nicht. NieR: Automata gehört mittlerweile zu den wohl am häufigsten kollaborierenden Spielen der letzten Jahre. Von Mobile-Games bis hin zu anderen großen Marken tauchten 2B und Co. inzwischen in unzähligen Crossovers auf.

Es bleibt also spannend, wie es mit der Reihe weitergeht, wer am Ende tatsächlich an einer möglichen Fortsetzung beteiligt sein wird und wann, wo und wie diese erscheinen wird.

Bildmaterial: NieR: Automata Ver1.1a, Square Enix, Aniplex, A-1 Pictures