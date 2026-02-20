The Duskbloods: Das „Switch 2“-Exklusivspiel der Souls-Macher gibt ein Lebenszeichen

Bei der großen „Nintendo Switch 2“-Direct im letzten Jahr angekündigt, wurde es zuletzt auffällig still um The Duskbloods. Beim jüngsten Partner-Showcase fehlte jede neue Information – sehr zum Unmut vieler Fans von FromSoftware.
Nun gibt es jedoch ein überraschendes Lebenszeichen: Das Spiel hat erstmals eine eigene Seite im eShop erhalten – inzwischen auch im europäischen Store. Ein kleines Detail, das dennoch Hoffnung macht, dass Nintendo und FromSoftware bald mehr enthüllen könnten.
eShop-Seite und Händler-Leak sorgen für Spekulationen
Die neue eShop-Listung nennt weiterhin lediglich 2026 als geplantes Veröffentlichungsjahr – keine Überraschung, aber immerhin eine Bestätigung. Erst kürzlich hatte FromSoftwares Mutterkonzern Kadokawa im aktuellen Finanzbericht bekräftigt, dass The Duskbloods weiterhin für 2026 eingeplant ist. Gleiches gilt für Elden Ring: Tarnished Edition, die nach technischen Problemen verschoben wurde.
Zusätzlich sorgt ein finnischer Händler für Gesprächsstoff: Dort tauchte plötzlich ein konkretes Datum auf – der 27. März 2026. Offiziell bestätigt ist das natürlich nicht, und solche Händlerangaben sind mit Vorsicht zu genießen. Der Termin wäre schon arg früh und ist daher eher unwahrscheinlich.
Ob März 2026 realistisch ist oder nicht – allein die neue Store-Seite könnte darauf hindeuten, dass bald vielleicht eine weitere Direct bevorsteht oder separat neue Informationen kommen. Dass Nintendo auch gerne mal Dinge aus dem Nichts präsentieren, haben sie erst kürzlich mit der „Switch 2“-Version von Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition unter Beweis gestellt.
Gerade mit Blick auf das bislang noch recht nebulöse Line-up für das erste volle „Switch 2“-Jahr wäre aber ein stärkeres Signal durchaus willkommen. Freut ihr euch schon auf The Duskbloods?
via The Gamer, Bildmaterial: The Duskbloods, From Software
2 Kommentare
Auch wenn es leider nicht so aussieht hoffe ich so sehr das man hier wieder mehr die Souls erfarhugn bekommt die man ja seit Elden Ring immer mehr verloren hat und immer mehr in Richtung Open World oder Multiplayer gegangen ist. Ist gibt ja zum Glück mittlerweile bessere Alternativen wie Lies of P aber ein gutes Soulslike von den Erfindern wäre nach der langen Zeit halt auch mal wieder schön.
Es wurde schon bei der Ankündigung bestätigt, dass es sich in erster Linie um ein "PvPvE-Multiplayer-Spiel" handelt, also in eine ähnliche Richtung wie Nightreign schlägt, aber auch noch PvP dazu einführt. Also, mit einer klassischen Soulslike-Erfahrung sollte man hier nicht rechnen, denke ich.