The Duskbloods: Das „Switch 2“-Exklusivspiel der Souls-Macher gibt ein Lebenszeichen

Bei der großen „Nintendo Switch 2“-Direct im letzten Jahr angekündigt, wurde es zuletzt auffällig still um The Duskbloods. Beim jüngsten Partner-Showcase fehlte jede neue Information – sehr zum Unmut vieler Fans von FromSoftware.

Nun gibt es jedoch ein überraschendes Lebenszeichen: Das Spiel hat erstmals eine eigene Seite im eShop erhalten – inzwischen auch im europäischen Store. Ein kleines Detail, das dennoch Hoffnung macht, dass Nintendo und FromSoftware bald mehr enthüllen könnten.

eShop-Seite und Händler-Leak sorgen für Spekulationen

Die neue eShop-Listung nennt weiterhin lediglich 2026 als geplantes Veröffentlichungsjahr – keine Überraschung, aber immerhin eine Bestätigung. Erst kürzlich hatte FromSoftwares Mutterkonzern Kadokawa im aktuellen Finanzbericht bekräftigt, dass The Duskbloods weiterhin für 2026 eingeplant ist. Gleiches gilt für Elden Ring: Tarnished Edition, die nach technischen Problemen verschoben wurde.

Zusätzlich sorgt ein finnischer Händler für Gesprächsstoff: Dort tauchte plötzlich ein konkretes Datum auf – der 27. März 2026. Offiziell bestätigt ist das natürlich nicht, und solche Händlerangaben sind mit Vorsicht zu genießen. Der Termin wäre schon arg früh und ist daher eher unwahrscheinlich.

Ob März 2026 realistisch ist oder nicht – allein die neue Store-Seite könnte darauf hindeuten, dass bald vielleicht eine weitere Direct bevorsteht oder separat neue Informationen kommen. Dass Nintendo auch gerne mal Dinge aus dem Nichts präsentieren, haben sie erst kürzlich mit der „Switch 2“-Version von Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition unter Beweis gestellt.

Gerade mit Blick auf das bislang noch recht nebulöse Line-up für das erste volle „Switch 2“-Jahr wäre aber ein stärkeres Signal durchaus willkommen. Freut ihr euch schon auf The Duskbloods?

