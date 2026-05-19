Nur eine Videospiel-Verfilmung ist jetzt noch erfolgreicher als der Super Mario Galaxy Film

Immer wieder gibt es neue Erfolgsmeldungen rund um den Super Mario Galaxy Film. Auch das nächste große Animationsabenteuer von Nintendo und Illumination läuft weiterhin hervorragend an den Kinokassen.

Zwar konnte die magische Milliardenmarke bislang noch nicht geknackt werden, trotzdem hat der Film nun einen weiteren großen Meilenstein erreicht: Mit aktuell rund 966 Millionen US-Dollar weltweitem Einspielergebnis ist der Super Mario Galaxy Film inzwischen die zweiterfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten.

Minecraft wurde knapp überholt

Damit zieht der Film knapp an „Ein Minecraft Film“ vorbei, das zuletzt bei rund 960 Millionen US-Dollar lag. Der Abstand beträgt aktuell allerdings nur wenige Millionen Dollar.

An die Spitze reicht es für Mario Galaxy dagegen wohl nicht mehr ganz heran. Dort thront weiterhin der Super Mario Bros. Film aus dem Jahr 2023 mit gigantischen 1,36 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis.

Die aktuellen Top 3 der erfolgreichsten Videospielverfilmungen sehen damit folgendermaßen aus:

The Super Mario Bros. Movie – 1,36 Milliarden Dollar The Super Mario Galaxy Movie – 966 Millionen Dollar A Minecraft Movie – 960 Millionen Dollar

Die Zahlen stammen hier von Box Office Mojo.

Nintendo baut sein Film-Universum weiter aus

Für Nintendo dürfte der Erfolg ein weiteres klares Zeichen sein, die eigenen Marken noch stärker für Kino- und Filmprojekte zu nutzen. Bereits nächstes Jahr erscheint der Live-Action-The Legend of Zelda, zu dem aktuell neue Gerüchte rund um mögliche Einflüsse von The Legend of Zelda: Breath of the Wild kursieren.

Zusätzlich halten sich Berichte, wonach Nintendo bereits an weiteren Filmprojekten arbeitet. Unter anderem wird seit einiger Zeit über einen möglichen Luigi’s Mansion-Film spekuliert. Angeblich könnte sogar Charlie Day erneut Luigi sprechen. Hier ist aber noch nichts bestätigt.

Wenn ihr bis jetzt noch nicht im Kino wart, euch der Film aber trotzdem interessiert, könnte euch die Heimkino-Version interessieren. Alle Informationen zum Start findet ihr hier.

via The Gamer, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment