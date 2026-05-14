Der Zelda-Film kommt früher – Nintendo nennt überraschend einen neuen Termin

Vor einiger Zeit wurde bereits bestätigt, dass die Dreharbeiten zum kommenden „The Legend of Zelda“-Kinofilm abgeschlossen wurden. Nun folgt direkt die nächste gute Nachricht für Fans: Der Film wird früher erscheinen als ursprünglich angekündigt.

Wie Shigeru Miyamoto persönlich über soziale Medien bekannt gab, wurde der weltweite Kinostart des Live-Action-Films vom ursprünglich geplanten 7. Mai 2027 auf den 30. April 2027 vorgezogen.

Nintendo arbeitet offenbar mit Hochdruck am Film

In seinem Statement erklärte Miyamoto, dass das Team weiterhin hart daran arbeite, den Film möglichst schnell fertigzustellen. Gleichzeitig bedankte er sich bei den Fans für ihre Geduld. Bis zum Kinostart dauert es nun weniger als ein Jahr.

Auch wenn die Verschiebung nur eine Woche beträgt, zeigt sie dennoch, dass die Produktion offenbar planmäßig voranschreitet. Gerade nach dem Abschluss der Dreharbeiten dürfte sich der Film inzwischen tief in der Postproduktion befinden.

Rund um den Zelda-Film kursieren bereits zahlreiche Gerüchte und mögliche Leaks. Diskutiert werden aktuell unter anderem angebliche Details zu Links Outfit oder Logos, die auf dem Filmset entdeckt worden sein sollen und möglicherweise Hinweise auf die Richtung des Films geben könnten.

Offiziell bestätigt wurde davon bislang allerdings nichts. Aktuell bleibt also vieles reine Spekulation. Entsprechend gespannt warten Fans nun vor allem auf den ersten richtigen Trailer, der möglicherweise schon in den kommenden Monaten erscheinen könnte.

Bildmaterial: Nintendo