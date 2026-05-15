Mit neuem Bonusmaterial: Der Heimkino-Termin zum Super Mario Galaxy Film steht fest

Nachdem es in den vergangenen Wochen zahlreiche Spekulationen rund um die Heimkino-Veröffentlichung des Super Mario Galaxy Films gab, wurden die Termine nun offiziell bestätigt. Das neue Animationsabenteuer von Nintendo und Illumination erscheint hierzulande bereits am 20. Mai 2026 digital. Bei Amazon Prime* könnt ihr kaufen und streamen.

Die physische Veröffentlichung auf 4K Ultra HD und Blu-ray* folgt in den USA am 16. Juni 2026. Für Deutschland wird aktuell zwar noch ein Platzhalterdatum zum 31. Dezember gelistet, ein ähnlicher Veröffentlichungszeitraum wie in den USA gilt aber als wahrscheinlich. Vorbestellungen sind aber bereits trotzdem möglich.

Über eine Stunde Bonusmaterial angekündigt

Die Heimkino-Versionen sollen Berichten zufolge über eine Stunde zusätzliches Material enthalten. Dazu gehören unter anderem Behind-the-Scenes-Interviews mit Cast und Produktionsteam, Einblicke in die Entstehung des Films sowie verschiedene Videos rund um die zahlreichen Easter Eggs und Referenzen.

Auch die Musik des Films wird thematisiert. Komponist Brian Tyler spricht dabei über die Weiterentwicklung der bekannten Mario-Musik zu einem großen orchestralen Filmsoundtrack.

Der Film läuft seit dem 1. April in den Kinos und konnte bereits mehrere große kommerzielle Erfolge feiern. Er ist dabei auf dem besten Weg, die Milliardenmarke zu knacken. Neben dem großen finanziellen Erfolg scheiden sich bei der Bewertung der Qualität des Films jedoch auch die Geister. Was Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto über die Kritiken des aktuellen Teils denkt, erfahrt ihr hier.

via Nintendo Life (2), Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment