Dank HD-Games und Merchandise: Square Enix steigert Gewinne trotz rückläufiger Umsätze

Wie bei vielen anderen japanischen Videospielunternehmen endet auch für Square Enix das Geschäftsjahr am 31. März 2026. Trotz eines Rückgangs beim Gesamtumsatz konnte das Unternehmen seinen betrieblichen Gewinn durch unter anderem gestiegene Verkäufe im Bereich der digitalen Unterhaltung steigern.

Insgesamt erzielte Square Enix einen Nettoumsatz von 297,6 Mrd. Yen (ca. 1,61 Mrd. Euro) – das ist ein Rückgang um 26,9 Mrd. Yen im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings stieg das Betriebsergebnis im Vorjahresvergleich um 14,2 Mrd. Yen auf 54,7 Mrd. Yen – umgerechnet ca. 295,82 Millionen Euro. Dies ist auf die ebenso positiven Zahlen in den jeweiligen Geschäftsbereichen zurückzuführen.

Gute Zahlen für HD Games

Blicken wir auf den Bereich der digitalen Unterhaltung hat das japanische Unternehmen im letzten Geschäftsjahr einige Spiele veröffentlicht, die zu den guten Zahlen beigetragen haben. So erschienen unter anderem Dragon Quest VII Reimagined, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Life is Strange: Reunion und weitere Portierungen wie Final Fantasy VII Remake für Xbox Series und Nintendo Switch 2.

Trotz eines Umsatzrückgangs stieg das Betriebsergebnis in diesem Bereich deutlich auf 43,3 Mrd. Yen, umgerechnet ca. 234,08 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es nur 33,8 Mrd. Yen. Der Umsatz sank im selben Zeitraum von 206,5 Mrd. Yen auf 172,8 Mrd. Yen – ca. 934,16 Millionen Euro.

Schlüsselt man diese Zahlen weiter auf, entfallen von den genannten Zahlen für die Vollpreistitel (HD Games) 76,5 Mrd. Yen auf den Umsatz (+1,4 Mrd. Yen gegenüber dem Vorjahr) und 14,1 Mrd. Yen auf das Betriebsergebnis (+10,8 Mrd. Yen).

MMO-Sparte schwächelt

Allerdings schneiden die einzelnen Bereiche der digitalen Unterhaltung unterschiedlich ab. Während die bereits angesprochenen Vollpreistitel (HD Games) gut abschneiden, schwächelt die MMO-Sparte ein wenig. Im Jahresvergleich sank hier sowohl der Umsatz von 55,5 Mrd. Yen auf 41,0 Mrd. Yen als auch das Betriebsergebnis von 21,9 Mrd. Yen auf 15,1 Mrd. Yen.

Grund hierfür sei die Veröffentlichung des Erweiterungspakets „Dawntrail“ für Final Fantasy XIV im vorherigen Geschäftsjahr. Für Januar 2027 ist die neue Erweiterung 8.0 mit dem Titel „Evercold” geplant. Zudem soll eine „Nintendo Switch 2“-Umsetzung des MMORPGs im August erscheinen. Für Dragon Quest X ist die Erweiterung 8.0 für den 25. Juni 2026 geplant. Im neuen Geschäftsjahr dürfte die zuverlässige MMO-Sparte also wieder zu alter Stärke zurückfinden.

Viel Umsatz mit Merchandising

Auch im mobilen Sektor der Smartphone-Anwendungen sank der Umsatz auf 55,2 Mrd. Yen – im Vorjahr waren es noch 75,8 Mrd. Yen. Dennoch konnte das Betriebsergebnis von 8,50 Mrd. Yen auf 14,0 Mrd. Yen gesteigert werden. Dieses Ergebnis ist laut Square Enix auf eine verbesserte Rentabilität durch die Einführung verschiedener Zahlungsmethoden sowie die Optimierung der Betriebskosten zurückzuführen.

Insgesamt verkaufte Square Enix im Bereich HD Games und MMO 26,68 Millionen Einheiten. Das sind 1,23 Millionen Einheiten mehr als im letzten Geschäftsjahr. Dabei wurden 21,70 Millionen Einheiten über die digitale Ladentheke und nur 4,98 Millionen Einheiten als physische Datenträger verkauft. Die größten Absatzregionen sind Nordamerika und Europa mit 17,24 Millionen verkauften Einheiten, gefolgt von Japan mit 6,07 Millionen Einheiten.

Ein weiterer Hauptgrund für das gute Betriebsergebnis von 54,7 Mrd. Yen liegt im Bereich Merchandising. Dieser Bereich verzeichnete den stärksten Zuwachs. Der Umsatz stieg auf 25,0 Mrd. Yen (+6,0 Mrd. Yen) und das Betriebsergebnis verdoppelte sich fast auf 11,2 Mrd. Yen (+5,2 Mrd. Yen). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen Umsatz und Betriebsergebnis vor allem aufgrund von Lizenzierungen der eigenen Marken, wie beispielsweise Final Fantasy für Magic: The Gathering.

via Square Enix, Simulation Daily, Bildmaterial: Square Enix