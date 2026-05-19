Sony denkt die PC-Taktik neu: Bloomberg-Bericht bestätigt neue PlayStation-Strategie

Bereits im März hatte sich die Richtung angedeutet, jetzt wurde die Sache offenbar intern deutlich bestätigt. Sony Interactive Entertainment plant laut aktuellen Aussagen, große narrative Singleplayer-Spiele wie Saros oder Ghost of Yotei künftig nicht mehr für PC zu veröffentlichen.

Wie Bloomberg-Reporter Jason Schreier berichtet, erklärte Studio-Business-CEO Hermen Hulst während eines internen Town-Hall-Meetings, dass narrative Singleplayer-Titel zukünftig PlayStation-exklusiv bleiben sollen.

Schreier fasste die Aussage auf Bluesky wie folgt zusammen: „Hermen Hulst, CEO von PlayStation Studios, teilte den Mitarbeitern am Montagmorgen in einer Mitarbeiterversammlung mit, dass die Story-basierten Einzelspieler-Spiele des Unternehmens künftig exklusiv für PlayStation erscheinen werden.“

Multiplayer-Spiele sollen weiter auf PC erscheinen

Ganz auf PC verzichten möchte Sony offenbar dennoch nicht. Bereits ein Bloomberg-Bericht aus dem März deutete darauf hin, dass vor allem Multiplayer- und Live-Service-Spiele weiterhin für PC erscheinen sollen. Dazu zählen unter anderem Marathon oder Marvel Tokon: Fighting Souls.

Große Einzelspieler-Projekte wie Marvel’s Wolverine, Intergalactic: The Heretic Prophet oder ein mögliches God of War Trilogy Remake sollen dagegen offenbar auf der PlayStation bleiben. Externe Publishing-Partnerschaften wie Kena: Scars of Kosmora scheinen von dieser Strategie bislang nicht betroffen zu sein.

Sony offenbar besorgt um die PlayStation-Marke

Einige Verantwortliche sollen befürchten, dass zeitnahe PC-Versionen die Attraktivität der PlayStation-Hardware schwächen könnten. Dabei dürfte auch Microsoft eine Rolle spielen. Dort arbeitet Xbox Berichten zufolge weiterhin an einer stärkeren Verschmelzung von PC und Konsole rund um das sogenannte „Project Helix“.

Interessant ist die Entwicklung auch deshalb, weil Sony erst 2020 damit begann, große PlayStation-Spiele auf PC zu veröffentlichen. Den Anfang machte damals Horizon Zero Dawn, später folgten Titel wie God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima oder die Marvel’s Spider-Man-Reihe.

via Gematsu, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment