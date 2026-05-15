Auf den Hund gekommen: Zelda-Fans haben diese neue Theorie zum Kinofilm

Nach der erfreulichen Nachricht, dass der kommende „The Legend of Zelda“-Film sogar eine Woche früher als geplant in die Kinos kommen wird, sorgt nun bereits die nächste Fan-Theorie für Gesprächsstoff.

Noch immer warten Fans gespannt auf den ersten Trailer – und genau deshalb wird aktuell scheinbar jede noch so kleine Information rund um die Produktion genau analysiert. Diesmal dreht sich alles um einen Hund.

Auf den Hund gekommen

Ausgelöst wurde die neue Theorie durch ein kürzlich aufgetauchtes Setfoto eines Hundes, der offenbar im Film mitspielt. Laut dem Namensschild am Halsband handelt es sich dabei tatsächlich um einen „Day Player“, also einen tierischen Darsteller mit einer kleinen Rolle im Film – und nicht einfach nur um das Haustier eines Crewmitglieds.

Besonders auffällig: Der Hund erinnert viele Fans sofort an die sogenannten „Hylian Retriever“ (dt. Hyrule-Hund) aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Genau diese Hunde begegnen Spielern dort häufig rund um die Ställe von Hyrule und begleiten Link sogar, wenn man ihnen Futter gibt.

Da bereits zuvor erste Filmlogos bei einigen Fans starke „Breath of the Wild“-Vibes ausgelöst hatten, sehen viele darin nun den nächsten Hinweis darauf, dass sich der Film zumindest teilweise an dem Open-World-Abenteuer orientieren könnte.

Noch bleibt alles reine Spekulation

Offiziell bestätigt wurde bislang allerdings nichts. Nintendo hält sich weiterhin äußerst bedeckt, wenn es um die Handlung des Films geht. Entsprechend bleibt offen, ob der Streifen tatsächlich direkt auf Breath of the Wild basiert oder lediglich einzelne Elemente daraus übernimmt.

Ganz unwahrscheinlich wäre die Idee allerdings nicht. Immerhin gilt Breath of the Wild mit fast 35 Millionen verkauften Einheiten als erfolgreichstes Zelda-Spiel überhaupt. Gleichzeitig wäre es aber auch gut möglich, dass der Film – ähnlich wie die Mario-Kinofilme – Elemente und Easter Eggs aus verschiedensten Teilen der Zelda-Reihe kombiniert.

Bis Nintendo endlich den ersten Trailer veröffentlicht, dürften Fans daher wohl weiterhin jede Kleinigkeit nach möglichen Hinweisen absuchen.

via The Gamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo