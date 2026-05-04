Neues Star Fox soll kommen – aber ein glaubhafter Insider muss sich korrigieren

Das Gerücht um einen neuen Ableger der „Star Fox“-Reihe hält sich bereits seit einiger Zeit – eine offizielle Ankündigung lässt jedoch weiter auf sich warten. Zuletzt sorgte Insider NateTheHate für Schlagzeilen, nachdem er behauptet hatte, das Spiel sollte bereits im April enthüllt werden. Diese Prognose hat sich inzwischen als falsch herausgestellt.

Der Leaker selbst räumte ein, dass das Timing „off the mark“ gewesen sei. Gleichzeitig betonte er jedoch, weiterhin an die Existenz des Projekts zu glauben, da auch andere Quellen über einen neuen Star-Fox-Titel berichtet haben. Warum die geplante Enthüllung bislang ausgeblieben ist, bleibt unklar – möglich sind interne Verschiebungen oder eine Anpassung der Strategie.

Mehr als nur ein Spiel?

Zusätzliche Gerüchte deuten sogar darauf hin, dass gleich mehrere Projekte in Arbeit sein könnten: Neben einem klassischen Singleplayer-Ableger wird auch über ein Multiplayer-Spin-off spekuliert. Konkrete Details fehlen zwar, doch die Hinweise verdichten sich zunehmend. Über die Tonalität der Spiele gibt es jetzt aber schon ein paar Gerüchte.

Erst kürzlich war Star Fox zudem wieder stärker im Gespräch, unter anderem durch einen Auftritt im Super Mario Galaxy Film. Das befeuert die Erwartungen weiter – auch wenn eine offizielle Bestätigung weiterhin aussteht.

Da eine richtige Nintendo Direct wahrscheinlich nicht vor Juni stattfinden wird, wäre eine Ankündigung über die Nintendo-Today-App denkbar. Alternativ könnte man sich die Ankündigung aber auch für diese Präsentation aufheben.

via The Gamer, Bildmaterial: Star Fox Zero, Nintendo