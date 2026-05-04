Der letzte Remake-Teil ist bereits gut spielbar – und zwar auch in 40 Durchläufen

Fans der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII müssen sich aktuell noch in Geduld üben. Erst kürzlich beruhigte Director Naoki Hamaguchi zumindest mit der Aussage, nach der die Arbeiten am Finale der Trilogie planmäßig voranschreiten. Da dürfte es auch nicht verwundern, dass er den Titel bereits vielfach im Zuge der Entwicklungsarbeiten durchgespielt hat.

40 Mal durchgespielt

In einem Interview mit Nintendo Life erklärte Hamaguchi nochmal, dass Square Enix „sehr begeistert davon sei, wie die Entwicklung des Spiels derzeit voranschreite“, und fügte hinzu: „Ich habe bereits über 40 komplette Durchläufe absolviert!„

Er könne es kaum abwarten, dass möglichst viele Menschen das Spiel selbst erleben können und das Team arbeite mit Hochdruck daran, ein unvergessliches Spielerlebnis zu schaffen, heißt es weiter. Hamaguchi äußerte sich zudem zum Fortschritt, den er und sein Team dabei machen, dem Original treu zu bleiben.

„Für Spieler, die mit dem Originalspiel vertraut sind, geht es meiner Meinung nach um mehr als nur den reinen Handlungsbogen – es geht um die Beziehungen zwischen den Charakteren und um die Emotionen, die sie beim Entdecken dieser Welt empfanden“, so Hamaguchi.

„Das sind Elemente, die wir keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Gleichzeitig mussten wir für Spieler, die FF VII erst heute für sich entdecken, die Präsentation und das Design modernisieren, um sie an heutige Sehgewohnheiten anzupassen; andernfalls würde das Spielerlebnis schlichtweg keine Resonanz finden.“

Hamaguchis Fazit: „Aus diesem Grund haben wir moderne Ansätze für die visuelle Gestaltung gewählt, dabei aber den emotionalen Kern und die Charakterbeziehungen bewahrt, die im Originalspiel von so vielen geliebt wurden.“

via Eurogamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix