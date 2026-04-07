„Das Spiel ist wirklich lustig“ – lange erwartetes Nintendo-Comeback soll neuen Fokus bieten

Star Fox könnte vor einem Comeback stehen. Neue Gerüchte zu einem neuen Ableger für die Nintendo Switch 2 stammen vom Insider NateTheHate, der bereits zuvor über eine Rückkehr der Reihe im Jahr 2026 berichtet hatte. Erste Gerüchte gab es schon, da war die Switch 2 noch nicht einmal angekündigt.

Nun gibt es weitere Hinweise, die das Bild ergänzen. Der Journalist Alex Donaldson sagte via TheGamer im VGC-Podcast, dass er ebenfalls von dem Projekt gehört habe. Laut seiner Quelle soll der neue Teil einen deutlich stärkeren Fokus auf Humor legen.

Zu den Gerüchten um ein Star-Fox-Comeback sagte Donaldson: „Also, um ehrlich zu sein, ich habe gehört, dass das vielleicht so ist, und mir wurde gesagt: ‚Oh, das Spiel ist wirklich witzig‘, was darauf hindeutet, dass vielleicht das Writing im Fokus steht“, sagte er.

Das wäre eine spürbare Veränderung für Star Fox, das eher die actionreichen Weltraumgefechte in den Mittelpunkt rückte und nur gelegentlich mit humorvollen Dialogen arbeitet. Ein stärkerer Fokus auf Humor könnte darauf hindeuten, dass Nintendo der Serie eine neue Tonalität verpasst, die sich von der bisherigen unterscheidet und dabei den Flow des Film-Auftritts mitnimmt.

Den bisherigen Gerüchten zufolge soll es sich dennoch um ein klassisch aufgebautes Star-Fox-Spiel handeln, inklusive Singleplayer-Kampagne und Multiplayer-Modus. Der Titel soll auch technisch zu den stärkeren Projekten auf der Switch 2 gehören.

Eine mögliche Veröffentlichung wird aktuell noch für 2026 gehandelt. Offizielle Informationen oder eine Ankündigung durch Nintendo stehen allerdings noch aus, weshalb die Angaben weiterhin als Gerücht einzuordnen sind.

Bildmaterial: Nintendo