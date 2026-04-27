Mehr als nur ein neues Spiel: „Star Fox“ könnte gleich doppelt zurückkehren

Star Fox könnte vor einem größeren Comeback stehen. Laut aktuellen Insider-Berichten soll Nintendo sogar an mehreren neuen Projekten innerhalb der Reihe arbeiten.

Die Informationen stammen unter anderem aus Diskussionen rund um Aussagen des Gamekult-Journalisten Oscar Lemaire. Demnach könnten sich gleich zwei „Star Fox“-Titel in der Entwicklung befinden: ein klassischer Singleplayer-Ableger sowie ein möglicher Multiplayer-Spin-off.

Einige Quellen bestätigen diese Aufteilung, während andere darauf hinweisen, dass es sich auch um ein einzelnes Spiel mit integriertem Multiplayer handeln könnte.

Klar ist: Die Gerüchte verdichten sich zunehmend. Bereits zuvor hatte Insider NateTheHate von einem neuen „Star Fox“-Spiel berichtet, das 2026 erscheinen und möglicherweise noch kurzfristig enthüllt werden soll. Die neuen Hinweise erweitern dieses Bild.

Spielerisch neu aufgestellt?

Es scheint, als wolle Nintendo der Reihe inhaltlich eine neue Richtung geben. Neben klassischem Gameplay soll es auch einen stärkeren Fokus auf Story und Inszenierung geben.

Ein stärkerer Fokus auf Multiplayer-Modi wäre für die Serie ein frischer Schritt. Ob es sich dabei um ein eigenständiges Projekt oder nur um einen zusätzlichen Modus handelt, ist jedoch unklar.

Offiziell bestätigt ist bislang nichts. Dennoch zeichnet sich ab, dass 2026 ein wichtiges Jahr für Star Fox werden könnte, da Nintendo die Reihe nach langer Pause wieder stärker in den Mittelpunkt rückt.

via GameRant, Bildmaterial: Star Fox Adventures, Nintendo, Rare