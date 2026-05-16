Letzte Chance: LEGO nimmt erstes Zelda-Set offenbar bald wieder aus dem Sortiment

Jetzt heißt es wohl schnell sein – zumindest, wenn ihr noch mit dem Gedanken gespielt habt, euch das erste offizielle LEGO-Set zu The Legend of Zelda zuzulegen.

Wie Fans entdeckt haben, wurde das „Deku-Baum 2-in-1“-Set (77092) im offiziellen LEGO Store inzwischen mit dem Hinweis „Letzte Gelegenheit“ versehen. Das deutet normalerweise darauf hin, dass das Set bald aus dem Sortiment verschwindet und keine neuen Produktionen mehr geplant sind.

Laut dem Klemmbaustein-Experten von Stonewars wird es Ende Juli 2026 so weit sein. Im Nintendo Store* ist das Set aktuell schon ausverkauft. Im LEGO-Store* und bei Amazon* könnt ihr aktuell noch zugreifen, allerdings ohne Rabatt.

Das erste Zelda-LEGO könnte bald verschwinden

Das Set erschien erst 2024 und erfüllte damals einen langjährigen Wunsch vieler Zelda-Fans. Über Jahre hinweg hatten Fans eigene Zelda-Ideen bei LEGO Ideas eingereicht, bevor Nintendo und LEGO schließlich tatsächlich zusammenarbeiteten.

Mit einem Preis von rund 300 US-Dollar beziehungsweise knapp 300 Euro gehört das Set allerdings zu den teureren LEGO-Produkten. Genau deshalb hatten viele Fans den Kauf offenbar bislang aufgeschoben. Durch den neuen Hinweis dürfte die Nachfrage nun allerdings noch einmal deutlich anziehen.

Denn LEGO reduziert solche auslaufenden Sets in der Regel nicht großartig im Preis. Stattdessen sorgt allein die Aussicht auf das baldige Verschwinden oft schon dafür, dass die letzten Exemplare schnell vergriffen sind.

Kommen bald weitere Zelda-Sets?

Interessant ist dabei vor allem das Timing. Eigentlich dürfte die Marke Zelda in den kommenden Jahren noch deutlich stärker in den Fokus rücken. Immerhin befindet sich aktuell der Live-Action-The Legend of Zelda in Produktion, dessen Kinostart zuletzt sogar vorgezogen wurde.

Zusätzlich halten sich weiterhin Gerüchte rund um ein mögliches Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Viele Fans vermuten deshalb bereits, dass LEGO möglicherweise neue Zelda-Sets vorbereitet.

Ganz ausgeschlossen scheint das zumindest nicht. Erst Anfang des Jahres erschien bereits ein weiteres Zelda-Set rund um Links finalen Kampf gegen Ganondorf aus Ocarina of Time.

via The Gamer, Bildmaterial: LEGO