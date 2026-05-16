Fast alles geht kaputt, aber Kirschblütenbäume in Forza Horizon 6 bleiben unzerstörbar

Im neuesten Rennspiel der Microsoft Game Studios, Forza Horizon 6, ist die offene Welt wie üblich frei erkundbar. Ebenso wie in den Vorgängen ist vieles zerstörbar, wozu das Spiel selbst zum Teil ermutigt – sei es durch Ketten-Combo-Punkte, gezählte Sammelobjekte oder Achievements.

Nur wenig ist sicher vor der Zerstörungswut der unterschiedlichen Fahrzeuge, von japanischen Kei-Cars, Sportwagen, Rennwagen, SUVs, Pick-up-Trucks, Vans und Rallye-Wägen. Allerdings gibt es unter Rücksichtnahme auf die japanische Kultur einige Objekte, welche nicht zerstört werden können. Dazu gehören neben Tempeln und Schreinen auch die traditionellen Kirschblütenbäume.

Objekte japanischer Kultur zu zerstören wäre respektlos

Im Gespräch mit The Japan Times bestätigte Design-Director Torben Ellert, dass dies vollkommen beabsichtigt ist. Laut Ellert hat das Team trotz der vielen zerstörbaren Elemente auf der Karte – die das Fahren „spaßig und belohnend“ machen sollen – bewusst entschieden, Kirschblütenbäume unzerstörbar zu machen.

Der Grund: Sie sind ein „ikonischer Bestandteil der japanischen Kultur“ und durch sie hindurchzufahren wäre respektlos. Kirschblüten stehen zudem symbolisch für die Natur des Lebens selbst – was diese Entscheidung zusätzlich unterstreicht.

Die Entscheidung, auch „bestimmte Tempel oder andere kulturelle Elemente“ als unzerstörbar zu markieren sei gefallen, damit SpielerInnen nicht in Versuchung geraten, durch Schreine oder kulturell bedeutsame Orte zu fahren und diese zu verwüsten.

Auch uns ist bereits die Rücksicht und die Detailverliebtheit auf diverse kulturelle Elemente Japans aufgefallen. Wir planen, den Test zum besonderen Japan-Roadtrip in den nächsten Tagen zu veröffentlichen.

Forza Horizon 6 ist ab sofort auf Xbox Series und PCs (Steam, MS Store) sowie den Cloud-Diensten Xbox Cloud Gaming als Teil des Game Pass und Geforce Now verfügbar. Eine Veröffentlichung für die PlayStation 5 steht noch aus.

via The Gamer, Bildmaterial: LEGO; Forza Horizon 6, Xbox Game Studios, Playground Games, Turn 10 Studios