Endlich offiziell: Der Deku-Baum, das LEGO-Set zu Zelda, erscheint im September

Seit Monaten köchelt es in der Gerüchteküche, jetzt ist es endlich offiziell. Das LEGO-Set zu Zelda kommt. Das Zelda-Set „Deku-Baum“ (77092) soll am 1. September erscheinen und ist ab sofort im LEGO-Store* vorbestellbar.

Es handelt sich um ein „2 in 1“-Set, genauso wie es die Gerüchte vorab verrieten. Der Deku-Baum basiert auf Breath of the Wild und Ocarina of Time. Das Set besteht aus 2.500 Teilen und kostet 299,99 Euro. Es bietet vier Minifiguren und erscheint zeitweise exklusiv im LEGO-Store und Brand Stores.

Das Set bietet vier Minifiguren: Link und den jungen Link aus Ocarina of Time sowie Zelda und Link aus Breath of the Wild. Das Masterschwert ist mit dabei und nach erster Einschätzung von Stonewars gibt es keine Sticker, sondern nur bedruckte Steine.

Während ihr beim „Ocarina of Time“-Stil kleine Details wie die Dekuranha und eine Skultulla seht, gibt es im „Breath of the Wild“-Set kleine Korok zu finden. Wie gefällt euch das erste LEGO-Set zu Zelda? Es ist ab sofort im LEGO-Store* vorbestellbar.

Bildmaterial: LEGO