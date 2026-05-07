Schnappt euch jetzt diese Vorbestellerboni zum neuen „Star Fox“-Abenteuer

Das war heute Nacht eine einigermaßen dicke Überraschung. Dick, weil Nintendo mal eben eine Spezial-Direct droppte und ein neues Spiel ankündigte. Nur „einigermaßen“ – weil es vorab schon einige Gerüchte gab.

Die Rede ist natürlich von der Neuauflage zu Star Fox. Alle Details dazu könnt ihr hier nachlesen, aber ihr seid jetzt da, um euch die Vorbestellerboni anzusehen. Also los! Im Nintendo Store* warten folgende Boni auf euch.

Ohne Aufpreis könnt ihr euch ein „Star Fox“-Pin-Set und einen „Star Fox“-Gummi-Aufnäher sichern. Damit könnt ihr die Uniform eurer Wahl ordentlich dekorieren. Beide Boni gibt es im Nintendo Store* sowohl bei Vorbestellung der physischen, als auch digitalen Version!

Das Spiel erscheint am 25. Juni für Nintendo Switch 2. Das Remake des N64-Klassikers setzt auf eine umfassende Überarbeitung. Neben neuer Grafik und überarbeiteten Charakterdesigns gibt es vollständig vertonte Zwischensequenzen sowie einen orchestralen Soundtrack. Außerdem wird es auch eine deutsche Sprachausgabe geben.

So sehen die Boni aus:

Bildmaterial: Star Fox, Nintendo