Eine halbe Milliarde: Pokémon erreicht einen neuen Mega-Meilenstein

Es läuft einfach für Pokémon. Während mit Pokémon Wind* und Pokémon Welle* bereits das nächste große Hauptspiel für 2027 vorbereitet wird, hat das Unternehmen jetzt neue Verkaufszahlen veröffentlicht – und die fallen einmal mehr gewaltig aus.

Wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervorgeht, wurden bis Ende März 2026 weltweit inzwischen über 515 Millionen Pokémon-Spiele ausgeliefert. Das entspricht einem Zuwachs von rund 26 Millionen Einheiten innerhalb nur eines Jahres. Die Zahlen wurden unter anderem von GamesRadar über frühere Berichte mithilfe der Wayback Machine verglichen.

Pokopia und „Switch 2“ geben zusätzlichen Schub

Zuletzt sorgten mehrere Veröffentlichungen für zusätzlichen Auftrieb. Im Oktober letzten Jahres erschien mit Pokémon-Legenden: Z-A das erste große Pokémon-Spiel für die „Switch 2“. Anfang des Jahres entwickelte sich außerdem Pokémon Pokopia zu einem regelrechten Phänomen.

Hinzu kamen die Switch-Versionen von Pokémon Feuerrot und Blattgrün, die laut Bericht noch einmal rund vier Millionen Verkäufe erzielen konnten und damit inzwischen zu den erfolgreichsten Pokémon-Spielen zählen.

2027 könnte noch größer werden

Besonders bemerkenswert: Die aktuellen Zahlen decken nur den Zeitraum bis Ende März 2026 ab. Pokémon Pokopia dürfte inzwischen also nochmal einige Exemplare obendrauf gepackt haben, die wir dann in der Statistik nächstes Jahr sehen werden. Nintendo selbst sprach zuvor bereits von über vier Millionen verkauften Exemplaren innerhalb der ersten fünf Wochen.

Mit der anhaltenden Popularität von Pokopia und der bevorstehenden Veröffentlichung von Pokémon Wind und Welle im kommenden Jahr scheint daher gut möglich, dass Pokémon auch 2027 weiter neue Rekorde aufstellen wird. Erst kürzlich bekamen wir übrigens schon einen ersten Eindruck des Main-Themes vom Spiel, hört dort unbedingt mal rein.

via GamesRadar, Bildmaterial: Pokémon Wind, Pokémon Welle, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak