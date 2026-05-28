Markierte 2024 den Start: Ein einst Xbox-exklusives Konsolenspiel erscheint nun bei PS Plus

Sony hat pünktlich zum Monatsende einen Ausblick auf die neuen Games bei PlayStation Plus im Juni gegeben. Wie immer bekommen alle Abonnenten vollen Zugriff auf drei neue Games, die ihr euch einen Monat lang in die Bibliothek holen könnt. Anschließend können sie gespielt werden, solange das Abo aktiv ist.

In diesem Monat sind das Nickelodeon All-Star Brawl 2 und Warhammer 40,000: Darktide sowie ein Spiel, das einst Konsolen-exklusiv für Xbox erschienen ist. Die Rede ist von Grounded, das vor mehr als zwei Jahren gemeinsam mit Pentiment den Anfang der Multi-Plattform-Strategie markierte, die ja inzwischen auf dem Prüfstand ist.

Im Februar 2024 hatte Nintendo mit diesen beiden Spielen die ersten Xbox-Spiele in einem Partner Showcase enthüllt, die für neue Plattformen erscheinen würden. Später bestätigte ein Blogbeitrag die Veröffentlichung auch für PlayStation. Jetzt geht Grounded also auch bei PlayStation Plus an den Start.

Dabei handelt es sich um ein umfangreiches Update, das Entwicklerstudio Obisidian Entertainment in einem Blogbeitrag einst vorgestellt hat und das zeitgleich mit dem Launch des Spiels für Switch und PlayStation veröffentlicht wurde.

Bildmaterial: Grounded, Obsidian Entertainment