Bis zu 100 Euro günstiger: Peripherie und Collector’s Editions zu den „Days of Play“ von Sony

Sony PlayStation feiert auch in diesem Jahr wieder die Days of Play. Etwa zwei Wochen lang gibt es dabei zahlreiche Rabatte auf Peripherie, Games und Sammlereditionen. Sowohl bei PlayStation Direct, also auch im PlayStation Store und im teilnehmenden Handel.

Konsolen sucht ihr diesmal vergebens. Die wurden schließlich kürzlich erst teurer. Von der Preiserhöhung ausgeschlossen war PlayStation VR2 – und hier gibt es bei PlayStation Direct* auch einen attraktiven 100-Euro-Rabatt auf das Bundle mit Horizon Call of the Mountain.

Angebote gibt es auch wieder für den nach wie vor nicht günstigen Dualsense-Controller. Den 25-prozentigen Rabatt auf diverse Farbvarianten geht auch Amazon* mit. Bei PlayStation Direct sind sogar limitierte Varianten wie der Marathon-Controller* gesenkt.

Apropos limitiert: Sammlereditionen sind bei PlayStation Direct auch Teil des Angebots. Die Collector’s Editions zu Ghost of Yotei* sowie Death Stranding 2* oder Marvel’s Spider-Man 2* gibt es jeweils stolze 100 Euro günstiger. Wer noch Platz im Schrank hat, darf darüber mal nachdenken.

Reduziert sind darüber hinaus auch etliche Spiele. Eine Landing-Page zu den Days of Play findet ihr hier im PlayStation Store. Händler wie Amazon haben auch physische Versionen im Angebot, darunter Ratchet & Clank: Rift Apart* für 29,99 Euro oder Lost Soul Aside* für 24,97 Euro. Hier findet ihr alle Angebote* bei Amazon für PS5.

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment