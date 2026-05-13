Capcom erzielt das neunte Jahr in Folge Rekordumsätze, vor allem getrieben von Resident Evil

Nachdem zuletzt Nintendo und Sega ihre aktuellen Geschäftszahlen vorgestellt haben, hat nun auch Capcom den finalen Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlicht. Dabei kann das japanische Unternehmen im Bereich der Videospiele für Konsolen, PCs und Mobilgeräte auf ein durchaus erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Insgesamt konnte Capcom seinen Nettoumsatz in diesem Segment um 15,3 Prozent auf ca. 144 Milliarden Yen (ca. 780 Millionen Euro) steigern. Auch das Betriebsergebnis stieg im Vorjahresvergleich um 8,4 Prozent auf 70 Milliarden Yen (ca. 379 Millionen Euro). Dabei wurden 59,07 Millionen Einheiten von 253 Titeln in 244 Ländern und Regionen verkauft. Im Vorjahr waren es noch 51,87 Millionen Einheiten.

Resident Evil Requiem als Verkaufstreiber

Dazu beigetragen hat vor allem Resident Evil Requiem. Der im Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC veröffentlichte Titel verkaufte sich über 6,9 Millionen Mal. Das Spiel erhielt weltweit großen Zuspruch von Fans, was laut Capcom insbesondere auf die moderne Grafik und das immersive Gameplay zurückzuführen ist. Damit legte es den stärksten Verkaufsstart eines „Resident Evil“-Titels hin.

Der Erfolg von Resident Evil Requiem fungierte ebenfalls als Treiber für die gesamte Marke und steigerte auch die Verkaufszahlen der anderen Titel. Allen voran profitierten Resident Evil 4 und Resident Evil Village davon. Für das nächste Geschäftsjahr plant das Unternehmen, den Absatz von Resident Evil Requiem durch gezielte Marketingmaßnahmen weiter zu vergrößern.

Laut Capcom trug auch Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, welches im März für Konsolen und PCs veröffentlicht wurde, positiv zum Ergebnis bei. Genauere Angaben zu den Verkaufszahlen macht Capcom jedoch nicht. Dagegen konnte Monster Hunter Wilds, das im Februar 2025 erschien, nun die Marke von 11,4 Millionen verkauften Einheiten knacken. Das bedeutet, dass sich der Haupttitel im letzten Geschäftsjahr 1,3 Millionen Mal verkaufen konnte.

Multiplattform-Strategie

Auch ältere Spiele wie Street Fighter 6 konnten im letzten Geschäftsjahr überzeugen. So verkaufte sich der Titel im Geschäftsjahr 2,04 Millionen Mal und erreicht damit insgesamt 6,7 Millionen verkaufte Einheiten. Capcom führt den Erfolg auf die Veröffentlichung auf neuer Hardware (Nintendo Switch 2) und eSports-Events zurück. Um die Marke weiter voranzutreiben, ist für den 16. Oktober 2026 die Veröffentlichung eines neuen „Street Fighter“-Live-Action-Films geplant.

Capcom plant zukünftig weiterhin eine Multiplattform-Strategie als zentralen Bestandteil in ihren Wachstumsplänen. Dabei will das Unternehmen die Portierung seiner Titel auch auf Nintendo Switch 2 vorantreiben, um die Zahl der NutzerInnen zu erhöhen.

So erschien in diesem Geschäftsjahr mit Pragmata bereits eine neue IP ebenfalls für die Nintendo-Konsole. Die neue IP konnte sich bislang über 2 Millionen Mal verkaufen. Im aktuellen Bericht, der den Zeitraum bis zum 31. März 2026 abbildet, spielt das am 17. April veröffentlichte Pragmata noch keine Rolle. Für das restliche Geschäftsjahr ist unter anderem die Veröffentlichung von Onimusha: Way of the Sword geplant.

via Capcom (1), (2), Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom