Jetzt ist Resident Evil Requiem auch ganz offiziell das am schnellsten verkaufte Spiel der Reihe

Vor einigen Tagen hatte Capcom stolz bekannt gegeben, dass sich Resident Evil Requiem nach wenigen Tagen schon fünf Millionen Mal verkauft hat. Normalerweise sind Publisher bei solchen Erfolgsmeldungen nicht um Superlative verlegen. Doch ein Superlativ fehlte.

Man war sich noch nicht ganz sicher, ob Requiem tatsächlich das am schnellsten verkaufte Resident Evil aller Zeiten ist. Zu nah war Resident Evil 6 an diesem Meilenstein dran. Die heutige Pressemeldung von Capcom wird aber konkreter.

Wie Capcom heute mitteilt, hat Resident Evil Requiem die Marke von sechs Millionen verkauften Einheiten überschritten. Und ja – damit ist es jetzt das Spiel der Serie, dass diesen Meilenstein am schnellsten erreichte.

Die Pressemeldung verspricht „fortlaufende Unterstützung und zusätzliche Spielinhalte“ für das Spiel. Da wurde Director Koshi Nakanishi kürzlich schon konkreter, als er eine Story-Erweiterung, Minispiele und ein Fotomodus versprach. Alle Details dazu lest ihr hier.

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom