Schnappt euch jetzt diese nützliche Gratis-Prämie zu Yoshi and the Mysterious Book

Es naht schon wieder der nächste First-Party-Titel von Nintendo! In wenigen Tagen erscheint Yoshi and the Mysterious Book für Nintendo Switch 2 und die Yoshi-Bande wirft schon ihre Schatten voraus.

Ab sofort könnt ihr im Nintendo Store* nämlich eine neue Gratis-Prämie abstauben. Nintendo hält am ungeschriebenen Gesetz fest, wonach es für jeden First-Party-Titel eine solche Prämie gibt. Diesmal dürft ihr euch über ein Haftnotizblock-Set freuen.

Das Set ist ab sofort im Nintendo Store* verfügbar, wenn ihr 400 eurer hart verdienten Platin-Punkte dafür einsetzen möchtet. Lediglich die Versandkosten in Höhe von 2,99 Euro müsst ihr wie gewohnt selbst tragen. Jeder Block bietet etwa 50 Blätter und zeigt kleine Yoshis oder Enzo.

Yoshi and the Mysterious Book erscheint am 21. Mai 2026. Wir konnten das Spiel bereits anspielen und schildern euch hier unsere Eindrücke. Außerdem solltet ihr einen Blick auf die zahlreichen Vorbestellerboni werfen, welche euch im Handel und im Nintendo Store erwarten!

Bildmaterial: Nintendo