SEGA meldet rückläufige Spieleumsätze – kann aber auf ein großes Comeback hoffen

Nachdem zuletzt bereits Nintendo seine aktuellen Geschäftszahlen vorgestellt hatte, zieht nun auch Sega nach. Dabei zeigt sich: Das vergangene Geschäftsjahr lief für den Publisher offenbar deutlich schwächer als erhofft – zumindest im Bereich der Vollpreisspiele.

Wie Sega Sammy Holdings bekannt gab, gingen die Umsätze mit klassischen Vollpreistiteln im Geschäftsjahr bis März 2026 um rund zwölf Prozent zurück. Sowohl neue Veröffentlichungen als auch ältere Katalogtitel verkauften sich schwächer als im Vorjahr. Die Zahlen wurden von Game Biz nochmal aufbereitet.

Mehrere Spiele blieben offenbar hinter den Erwartungen

Im vergangenen Geschäftsjahr veröffentlichte Sega unter anderem Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, Shinobi: Art of Vengeance, Sonic Racing: CrossWorld, die „Switch 2“-Version von Persona 3 Reload, Football Manager 26 sowie Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Einige dieser Veröffentlichungen sollen laut Bericht allerdings hinter den internen Erwartungen geblieben sein.

Die Einnahmen neuer Spiele sanken um elf Prozent, während ältere Titel sogar ein Minus von 12,6 Prozent verzeichneten. Im Free-to-Play-Bereich lief es dagegen etwas besser: Dort stiegen die Umsätze um 14 Prozent. Allerdings wurden diese Zahlen hauptsächlich von bestehenden Spielen getragen, während neuere Projekte wie Persona 5: The Phantom X und Sonic Rumble Party offenbar schwächer abschnitten als erwartet.

Licht am Horizont

Für das laufende Geschäftsjahr (April 2026 – März 2027), zeigt sich Sega dagegen deutlich optimistischer. Das Unternehmen rechnet aktuell mit einem Umsatzwachstum von 41,8 Prozent. Grundlage dafür seien vier große Spiele-Veröffentlichungen, die bis März 2027 erscheinen sollen.

Bereits bestätigt ist darunter Stranger Than Heaven von RGG Studio, das für Winter 2026 geplant ist. Darüber hinaus kündigte Sega zuletzt bereits Projekte wie Persona 4 Revival, ein neues Virtua Fighter sowie Total War: WARHAMMER 40,000 an, auch wenn konkrete Veröffentlichungstermine teilweise noch fehlen.

via Automaton Media, Bildmaterial: SEGA