Nach 16 Tagen: Pragmata erreicht weiteren Meilenstein bei den Verkaufszahlen

Bereits nach zwei Tagen konnte Capcom den ersten Meilenstein für Pragmata verkünden: Die neue IP hat sich weltweit über eine Million Mal verkauft. Nach 16 Tagen wurde nun der nächste Meilenstein erreicht. Der Titel konnte sich weltweit über zwei Millionen Mal verkaufen.

Das ist eine erfreuliche Meldung zu einem Spiel, welches nach jahrelanger Entwicklung von vielen schon fast in die „development hell“ zitiert wurde. In einem früheren Interview gab Rob Dyer, COO von Capcom USA, an, dass man an einem Punkt angelangt sei, an dem es eine weitere IP gebe, die Capcom weiter ausbauen könne. Bei den aktuellen Zahlen ist dies somit noch wahrscheinlicher geworden.

Anlässlich der neuen Verkaufszahlen gibt Capcom selbst an, dass Pragmata kurz nach der Veröffentlichung weltweit großen Anklang bei Spielerinnen und Spielern gefunden hat, was zu einem anhaltenden Umsatzwachstum geführt hat.

Aus diesem Grund ist Capcom weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller zu erfüllen. Dazu nutzt das Unternehmen seine führenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung, um unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

Pragmata erschien am 17. April 2026. Auch wir haben uns bereits ausführlich mit dem Titel beschäftigt und einen Test veröffentlicht, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Das Spiel ist hierzulande für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC via Steam verfügbar. Die Handelsversion könnt ihr bei Amazon* bestellen. Für Switch 2 gibt es leider nur eine Game Key Card.

via Capcom, Bildmaterial: Pragmata, Capcom