PlayStation-Führungskraft sieht eine „unglaublich positive“ Zukunft für die Branche

In Zeiten regelmäßiger Studioschließungen, Entlassungswellen und steigender Preise, kann der Blick in die Zukunft der Videospielbranche schon mal finster ausfallen. Christian Svensson, seines Zeichens Vice President für Second- und Third-Party-Inhalte bei Sony Interactive Entertainment sieht das anders. Seiner Meinung nach stehen uns rosige Zeiten bevor.

Svenssons Team ist für die Unterstützung von Entwicklern zuständig, die Spiele für die PlayStation 5 entwickeln möchten. Dadurch erhält er einen einzigartigen Einblick in die Pläne, die Unternehmen für die kommenden Jahre schmieden.

Im Gespräch mit The Game Business erklärt er, dass er – basierend auf den Spielen, von deren bevorstehender Veröffentlichung er weiß – davon überzeugt sei, dass Entwickler und Publisher „sehr kluge Entscheidungen“ träfen und die Spieleindustrie der Zukunft daher mit größerer Zuversicht entgegensehen könne.

Optimismus ist angebracht

„In Zukunft wird es mehr Berührungspunkte mit den Spielern geben als je zuvor. Die Herausforderung wird auch weiterhin darin bestehen, den Umgang mit der Vielzahl an Geräten und Zielgruppensegmenten zu meistern und die jeweils passende Zielgruppe für das eigene Spiel zu finden“, so Svensson. „Ich befinde mich in der unglaublich privilegierten Lage, einen fantastischen Einblick in das zu haben, was uns im Spielebereich in den nächsten drei, vier oder fünf Jahren erwartet.“

Svenssons euphorische Prognose: „Das vergangene Jahr war ein fantastisches Jahr für Videospiele. Dieses Jahr wird sogar noch besser. Und das nächste Jahr wird noch einmal eine Steigerung bringen. Die Entwicklung der Inhalte ist unglaublich positiv. Und wir als Branche sollten – trotz des aktuellen Gegenwinds – äußerst optimistisch in die Zukunft blicken.“

Svensson merkt an, dass die Entscheidungen, die Entwickler und Publisher heute treffen, oft erst nach einiger Zeit sichtbar würden, da die Entwicklung von Videospielen in der Regel mehrere Jahre in Anspruch nehme.

„Selbstverständlich fließen in die Entscheidungen, die wir heute treffen, unsere Einschätzungen der aktuellen Situation ein“, so Svensson. „Wir antizipieren dabei bereits, wohin die Reise gehen wird. Was mich betrifft, so sehe ich für die Branche keine düsteren Zeiten am Horizont. Sowohl unsere Partner als auch die Plattformbetreiber treffen derzeit sehr kluge Entscheidungen. Sie können der Zukunft also weitaus gelassener entgegensehen, als Sie es vielleicht für angebracht halten.“

Zuletzt sprach PlayStation-Chef Hermen Hulst noch von einem „zunehmend schwierigen Branchenumfeld“, mit dem man auch die überraschende Schließung von Bluepoint Games begründete. Man darf also mit gesunder Skepsis abwarten, wie sehr Svenssons Optimismus begründet ist.

via VGC, Bildmaterial: PlayStation