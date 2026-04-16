Wie in Super Mario Odyssey: Dieses neue Pokopia-Event könnte euch wahnsinnig machen

Wenn da mal nicht direkt Erinnerungen an Super Mario Odyssey wach werden: In Pokémon Pokopia rückt ein doch eher weniger beliebtes Minispiel in den Fokus – zumindest, wenn man kein Taktgefühl hat. Kurz nach dem letzten Patch steht jetzt ein zeitlich begrenztes Event an, das eure Reaktionsfähigkeit auf die Probe stellt.

Springen im Takt – oder eben nicht

Vom 19. April um 5 Uhr bis zum 26. April 2026 um 4:59 Uhr dreht sich alles um ein Seilspringturnier mit Bisasam. Eure Aufgabe: möglichst oft hintereinander über die schwingenden Ranken springen. Was zunächst einfach klingt, wird schnell zur Herausforderung, denn Bisasam verändert im Laufe des Versuchs immer wieder den Rhythmus und bringt euch so gezielt aus dem Takt.

Je nach erreichter Sprungserie winken verschiedene Belohnungen – darunter Sternenstücke, Buntschwingen, Silberflügel, Große Fundsachen oder seltene Pokémetallbarren. Jede dieser Belohnungen lässt sich einmal freischalten.

Wer es schafft, mindestens 50 Sprünge in Folge zu meistern, erhält zusätzlich einen besonderen Seilspringpokal. Dieser kann als Dekoobjekt platziert werden und trägt sogar eine individuelle Gravur mit eurem Rekord und Datum.

Versuche könnt ihr beliebig oft wiederholen, bis ihr euer Wunsch-Ergebnis erreicht habt. Praktisch: Schon vor dem Start lässt sich das Minispiel mit Bisasam üben – ideal, um sich auf das Event vorzubereiten.

Neben dem Event rund um Hoppspross und anschließend Mogelbaum gibt es also nun zeitnah Nachschub. Warum es übrigens nicht schlimm ist, wenn ihr mal ein Event verpasst, erfahrt ihr hier. Wie hat euch das Minispiel gefallen?

via Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo