Neues „God of War“ könnte asiatische Mythologien aufgreifen – und ohne Kratos stattfinden

Fast vier Jahre nach God of War Ragnarök brodelt die Gerüchteküche erneut. Schon länger fragen sich Fans, wohin die Reise der Reihe als Nächstes geht – nun deuten neue Berichte auf ein ungewöhnliches Setting hin, das frischen Wind in die Serie bringen könnte.

Spin-off mit Faye und neuen Mythologien?

Laut aktuellen Gerüchten von MP1st soll es sich beim nächsten Projekt um ein Spin-off handeln, in dem nicht Kratos, sondern Faye im Mittelpunkt steht. Die Figur spielte bereits in der Geschichte der letzten Teile eine zentrale Rolle. Sie war die zweite Eherauf von Kratos und die Mutter von Atreus. Auch Tyr soll demnach eine größere Rolle einnehmen und möglicherweise ebenfalls spielbar sein.

Besonders spannend: Das Spiel soll Elemente aus chinesischer und japanischer Mythologie aufgreifen. Damit würde sich die Reihe erstmals von nordischer und griechischer Mythologie entfernen und ein komplett neues kulturelles Setting erkunden.

MP1st dazu wörtlich: „Wir von MP1st können bestätigen, dass ostasiatische Mythologien eine Rolle spielen werden, da wir erfahren haben, dass Elemente aus der chinesischen und japanischen Mythologie Teil eines neuen Teils der Reihe sein werden.“

Ankündigung womöglich schon bald

Wann und ob das alles tatsächlich so kommen wird, ist noch nicht klar. Insider Tom Henderson verriet, er habe gehört, dass der nächste Hauptteil von God of War, „sehr bald und noch im April angekündigt werden soll“.

Vor einem Monat sagte auch der zuverlässige Leaker NateTheHate, dass die Reihe in diese Richtung gehe. Berichten zufolge ist eine Veröffentlichung in der ersten Hälfte des Jahres 2027 geplant, und damals berichtete er auch, dass eine Enthüllung irgendwann in diesem Jahr stattfinden würde.

Noch ist also viel ungewiss und Geduld ist gefragt. Wie würdet ihr aber das neue Setting finden?

via The Gamer, Bildmaterial: God of War Ragnarök, Sony Interactive Entertainment, Sony Santa Monica