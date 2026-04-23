„We’re not done yet“ – Capcom ist on fire und trotzdem fällt auch nach Pragmata die Aktie

Capcom hat einen Lauf, wie man so schön sagt. Resident Evil Requiem und Monster Hunter Stories 3 wurden zu besten Kritiken veröffentlicht und auch die Fans sind mehr als zufrieden, das beweisen schon die Verkaufszahlen zu Requiem.
Und während Capcom fleißig weiter auf „Nummer sicher“ gehen könnte – Marken wie Street Fighter, Mega Man oder Devil May Cry würden es möglichen machen – entwickelte man jahrelang unter großem Aufwand eine brandneue Marke. Pragmata schlug ebenfalls ein. Capcom ist on fire!
Da lässt man sich schon mal zu selbstbewussten Tweets hinreißen. „We’re not done with 2026 yet“, so ein aktueller Tweet von Capcom USA, der auf die erfolgreichen Veröffentlichungen von Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3 und Pragmata sowie das eben noch kommende Onimusha: Way of the Sword anspielt.
Überhaupt, Onimusha: Auch dafür gäbe es sicherlich weniger risikobehaftete Projekte. Wie Capcom das etwa 20 Jahre schlafende „Onimusha“ zurück ins Leben holen will, darüber haben wir uns mit Director Satoru Nihei und Producer Akihito Kadowaki schon im Rahmen der Gamescom unterhalten – lest da gern mal rein.
Onimusha und Okami
Onimusha ist aber nicht das Ende der Fahnenstange. Mit Okami Sequel holt Capcom eine weitere beliebte Marke aus der Mottenkiste. Das Spiel entsteht noch dazu unter der Leitung von Okami-Schöpfer Hideki Kamiya. Capcom vertraut seinem neuen Studio Clovers die Marke an. Chapeau.
Dass die Comebacks von Onimusha und Okami gelingen – es gibt derzeit keinen Grund dafür, daran zu zweifeln. Darüber hinaus hatte Capcom sich zuletzt vorgenommen, weitere frühere Marken wiederzubeleben. Viele Fans hoffen weiter auf Dino Crisis, aber auch Dead Rising dürfte weit oben auf den Wunschlisten stehen.
Ganz nebenbei veröffentlicht man auch noch gelungene „Mega Man“-Sammlungen und entwickelt mit Dual Override auch noch einen brandneuen Serienableger. Es könnte wohl keinen besseren Zeitpunkt geben, Fan von Capcom-Marken zu sein. Allein: die Anzugträger sehen’s mal wieder anders.
Aber die Aktie …
Die Capcom-Aktie sank in den Tagen nach der Veröffentlichung von Pragmata um bis zu 5 Prozentpunkte. Branchenberater Dr. Serkan Toto von Kantan Games schätzt ein, dass Pragmata trotz aller Erfolge nicht so viele Umsätze erzielt habe, wie Investoren sich erhofft hätten. Toto bezeichnet diese Einschätzung wohlgemerkt als „lächerlich“ – die Umsätze seien „sehr solide für eine neue Marke“.
Außerdem würden Investoren denken, dass nach Pragmata zunächst „alle guten Nachrichten ausgeschöpft“ seien. Einen neuen, unmittelbaren Katalysator für die Aktie würden Investoren aktuell nicht sehen. „Erwartet denselben Zyklus mit Onimusha später in diesem Jahr“, so Toto. Nun …
Bildmaterial: Pragmata, Capcom
5 Kommentare
Das Okami Sequel dürfte aber noch in weiterer Ferne sein... Also noch keine Auswirkungen auf irgendwelche Aktien haben oder zum "not done with 2026 yet“ gehören.
Das Okami Sequel gehört nicht nach 2026, nein.
Dass die Aktie fällt ist ja logisch.
Aktionäre schauen auf die Zukunft, nicht das jetzt.
Man will ja in der Zukunft durch seine Aktien Gewinn machen.
Auch wenns jetzt gerade für Capcom läuft, müsste es für die Zulunft ja noch besser laufen als jetzt, damit Gewinn gemacht wird.
Und das bei dem jetzigen hoch.
Das ist dann leider auch der Teufelskreis. Für Capcom fast noch ein Luxus, da die Investoren hier noch Erwartungen haben. Es war allen voran wichtig, dass man nach den letzten beiden Jahren endlich wieder einen stetigen Release-Fluss hat und man aus diesem Monste Hunter Tief rausgekommen ist, wo man zwar zum Release sämtliche Verkaufsrekorde geknackt hat, aber in Sachen Longtime-Seller aufgrund der vielen technischen Probleme das Spiel am Ende sogar intern hinter den Erwartungn zurückgeblieben ist. Das war aber ein hausgemachtes Problem.
Nun hat man 3 Kritikerlieblinge die allesamt auch bei Fans gut angekommen sind und durch die Bank weg gute Verkaufszahlen. Dass die aber bei Pragmata so exorbitant hoch waren, ist schwer nachvollziehbar. Es ist keine etablierte IP und kämpfte mit jahrelanger Verschiebung. Gut möglich natürlich, dass die Investoren hier von der positiven Resonanz der Demo dann Zahlen im Spektrum von RE9 erwartet haben, was unglaublich naiv zu glauben wäre.
Aber die Maschinerie muss am laufen gehalten werden. Als nächstes wird man RE9 nochmal pushen mit dem neuen Modus und vermutlich dann auch mehr zu dem DLC zeigen. Dann wird man im Herbst vermutlich, wie es so die Runde macht, ein Code Veronica Remake für das kommende Jahr ankündigen und der Jahresabschluss wird dann mit Onimusha stattfinden. Ob man noch eine weitere Überraschung im Köcher hat, wid sich dann wohl in den nächsten Monaten zeigen. Aktuell gibt es eigentlich keinen japanischen Publisher, der so ein abwechslungsreiches und umfangreiches Portfolio wie Capcom hat. Glaubt man den sogenannten Insidern, dann will man bis 2030 jährlich 2-3 große Titel veröffentlichen. Der Erfolg sei ihnen gegönnt, zumal alle 3 veröffentlichten Spiele in diesem Jahr nicht schäbig monetarisiert waren, was Capcom immer mal wieder ganz gut kann leider.
Man kann echt nur hoffen, dass Capcom nach diesen Jahr an Selbstbewusstsein tanken dann endlich mal genug davon getankt hat, um für 2027 und danach endlich mal andere ihrer IP's großartig wiederzubeleben durch Fortsetzungen bzw. Remakes, die es bitter nötig hätten.
Asuras's Wrath 2 samt Remaster des ersten Teils, ein Reboot von Breath of Fire, ein Chaos Legion 2 samt Remaster des ersten Teils sind da nur einige der halt nicht ganz so sicheren Titel, wie es ein Devil May Cry 6, Street Fighter 7 oder Mega Man Drölfzillion wäre
Wobei neue IPs machen mindestens genauso großes Risiko birgt, wie eine seiner ältesten IP's endlich mal zu rebooten und wiederzubeleben.. und wenn man das mit Onimusha schaffen kann, dann kann man das genauso gut auch mit Breath of Fire schaffen.
Jedenfalls gibt es keine Argumente mehr dagegen, sobald das Spiel erstmal erfolgreich raus ist und genauso erfolgreich verlaufen sollte, wie Pragmata, Monster Hunter Stories 3 oder Resident Evil Requiem. Irgendwann hat man keine Argumente mehr gegen die immer gleiche Anfrage, warum man es auch nicht mal endlich damit wieder versuchen sollte, weil je mehr IP's Capcom schließlich erfolgreich wiederbeleben kann ,desto besser für Capcom und allgemein desto besser fürs Geschäft.
Und dann wäre da ja noch Dino Crisis.. man sieht es ja, dass die Konkurrenz mit dem Konzept einfach überhaupt nichts gescheites schafft, wenn ich an diesen geistigen Dünnschiss denke Code Violet, was ein rechtvoller Flop den man schon ab dem Moment erahnen konnte, wo man sich die geistesumnachteten grenzwertige Story durchgelesen hat, auf die dieser Rotz aufgebaut wurde.
Capcom hat mit Resident Evil, Monster Hunter Stories 3, Pragmata und mit Onimusha: Way of the Sword 4 große Eisen im Feuer, glaub danach kommt für den Rest des Jahres nichts mehr, hat ja bisher immer noch kein Release-Termin für dies Jahr, aber ich bin mir so ziemlich sicher, man wird diesen irgendwo bewusst nach GTA6 anpeilen, da dies der 19.11.2026 ist also vermutlich fürs Weihnachtsgeschäft Dezember 2026
Ich erhoffe mir für 2027 daher, das man 4 gute Spieler gleicher Qualität, wie diese 4 liefern tut, das wäre absolut wünschenswert, wenn das dann
Dino Crisis Remake vom Team das Requiem gemacht hat , Breath of Fire Remake, 1 neue IP und sag ich mal Devil May Cry 6 oder zur aller Überraschung Dragons Dogma 3 wären unter gänzlich neuem Team mit eingekaufter Akquise, die gewisses Know How gegangener Leute des alten Teams ersetzt, oder ein Asura's Wrath 2, dann wären das für mich Titel für ein gelungenes Jahr 2027
Naja, abwarten, was gegebenenfalls Capcom so auf der diesjährigen Gamescom zu zeigen hat, womit mir dann für 2027 rechnen können.