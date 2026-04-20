Erfolgsmeldung von Capcom: Pragmata feiert nach nur zwei Tagen den ersten Meilenstein

Eine weitere der in diesen Zeiten regelmäßigen Erfolgsmeldungen aus dem Hause Capcom erreicht uns zum Start in die neue Woche. Wie Capcom mitteilt, hat sich Pragmata nach nur zwei Tagen schon weltweit über eine Million Mal verkauft.

Capcom resümiert, dass das „hochinnovative und originelle Gameplay“ bei Spielern weltweit „großen Anklang“ finden würde. Besonders erstaunlich ist allerdings, dass Capcom diesen Meilenstein so schnell mit einer komplett neuen IP knackt.

Capcom hebt weiterhin hervor, dass Pragmata „hauptsächlich von einem Team jüngerer Capcom-Entwickler“ erschaffen wurde und lobt sich selbst für das erfolgreiche Marketing. So heißt es: „Da es weder eine etablierte Fangemeinde noch einen bestehenden Markenbekanntheitsgrad gab, setzte Capcom eine Reihe von Marketinginitiativen um – beginnend mit der frühzeitigen Veröffentlichung einer spielbaren Demo –, um die einzigartigen Features des Spiels einem breiteren Publikum zu vermitteln.“

Auch die Multiplattform-Strategie wird hervorgehoben, dabei namentlich insbesondere die Unterstützung für Nintendo Switch 2. „Infolgedessen sorgten diese Initiativen für eine erhebliche Dynamik, wodurch PRAGMATA trotz seiner Eigenschaft als völlig neue IP innerhalb von nur zwei Tagen weltweit über eine Million verkaufte Einheiten erreichte und damit einen starken Start hinlegte.“

via Capcom, Bildmaterial: Pragmata, Capcom