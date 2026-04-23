Traumstart: Pragmata und Probleme mit Verfügbarkeit können Tomodachi nichts anhaben

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, legt das neue Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden einen Traumstart hin. Das Spiel landet an der Spitze der plattformübergreifenden Games-Charts. Bedeutet auch: Pragmata ist nicht der Wochensieger.

Das ist einerseits verdient und erwartbar, andererseits hatte und hat die physische Version, die für die Handelsverkaufscharts von GfK Entertainment nun mal ausschlaggebend sind, erhebliche Verfügbarkeitsprobleme. Noch heute müssen Fans entweder warten oder lange suchen. Amazon* liefert beispielsweise erst im Mai.

In den plattformübergreifenden Charts gelingt es Tomodachi Life dennoch, Dauerbrenner Pokémon Pokopia auf den zweiten Platz zu verdrängen. Pokopia bleibt meistverkauftes Spiel in den „Switch 2“-Rankings vor Mario Kart World, das einige Ränge nach oben klettert.

Tomodachi Life selbst führt folgerichtig auch die Switch-Rankings an, wo es vor Minecraft ins Ziel geht. Pragmata geht als Erstplatzierter sowohl in den PS5- als auch Xbox-Series-Charts ins Rennen. In der plattformübergreifenden Auswertung reicht es aber „nur“ für den dritten Platz, was den Erfolg von Tomodachi Life noch deutlicher macht.

In den PS5-Rankings landet Pragmata vor Crimson Desert, während es sich in den Xbox-Series-Charts vor Grand Theft Auto V schiebt. Die alten PS4-Rankings führt ebenfalls Grand Theft Auto V an.

Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo