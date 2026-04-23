Patapon-Nachfolger Ratatan erhält physische Version und sie ist bereits vorbestellbar

Ab sofort sind die Vorbestellungen für die physische Edition des rhythmischen Roguelike-Actionspiels Ratatan möglich. Das Spiel ist ab sofort für PlayStation 5 und Switch 2 bei allen großen Händlern vorbestellbar, wie Publisher Game Source Entertainment und Entwickler Ratata Arts bekannt gaben.

Besonders interessant für SammlerInnen ist dabei die physische „Switch 2“-Version, die ihr hier bei Amazon* findet und die auf einer „echten“ Cartridge erscheinen wird, also nicht auf einer der unbeliebten Game Key Cards. Dafür kostet diese Fassung aber auch fünf Euro mehr als die PS5-Version*.

Die digitalen Versionen liegen jeweils bei 34,99 Euro und 39,99 Euro für die Deluxe Edition und erscheinen zudem noch auf der Xbox und dem PC. Die Digital Deluxe Edition enthält den Vorbestellerbonus: legendäre Waffe Spirit Sword Banbansord, das Set aus Spezialwaffen und Zubehör, das Cobun-Set und ein Set mit Wachstumsmaterialien.

Auf die einst per Kickstarter finanzierten PS4- und Switch-Versionen müssen Fans übrigens verzichten. „Die zu erwartende Anzahl verkaufter Einheiten auf älterer Hardware rechtfertigt die erforderlichen Lizenzgebühren zur Fertigstellung dieser Versionen nicht“, rechtfertigte Ratatan Arts kürzlich.

Spiritueller Ratatan-Nachfolger

Ratatan gilt als spiritueller Nachfolger des Kult-Rhythmus-Strategiespiels Patapon der Sony Japan Studios. Ratata Arts setzt sich dabei zum Teil aus dem ehemaligen Team zusammen, Patapon-Schöpfer wie Hiroyuki Kotani und Kemmei Adachi sind maßgeblich am neuen Spiel beteiligt. Ratatan greift es das ikonische Trommelbefehlsystem auf und ergänzt es mit Roguelite-Power-Up-Elementen, Online-Koop für bis zu vier Spieler und einer maritimen Sea-Shanty-Ästhetik statt afrikanisch inspirierter Stämme.

Ratatan wird am 16. Juli 2026 für Steam, Nintendo Switch 2, PS5 und Xbox Series erscheinen. Derzeit befindet es sich noch im Early-Access bei Steam und wird regelmäßig mit Updates gefüttert. Wer die Switch-Version schmerzlich vermisst, findet vielleicht mit Patapon 1+2 Replay einen angemessenen Ersatz.

Bildmaterial: RATATAN, Game Source Entertainment, Ratata Arts, TVT