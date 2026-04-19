Fan-Projekt zu NieR entfacht Debatte um Offline-Versionen von Live-Service Spielen

Ein inoffizielles „Offline“-Projekt zu NieR Re[in]carnation sorgt derzeit für hitzige Diskussionen. Fans haben mithilfe privater Server eine „spielbare“ Version des ursprünglich als Live-Service konzipierten Titels erstellt – allerdings ohne Zustimmung von Square Enix.

Während einige Fans das Projekt als wichtigen Beitrag zur Spielbewahrung sehen, kritisieren andere es als Urheberrechtsverletzung. Die Server von NieR Re[in]carnation wurden am 29. April 2024 offiziell abgeschaltet, womit der Live-Service endete und das Spiel nicht mehr spielbar war.

Gerade weil die Geschichte eine wichtige Rolle im größeren Nier/Drakengard-Universum einnimmt, stieß das Fan-Projekt bei vielen Spielern auf Zustimmung – vor allem, da es bislang keine legale Möglichkeit mehr gibt, die Inhalte zu erleben.

Dass es auch anders geht, beweisen immer wieder Einzelfälle. Die Offline-Version des Mobile-Games Animal Crossing: Pocket Camp wird gerne als eine Art „Vorbild“ aufgeführt. Kürzlich kündigte auch Aquaplus an, das langjährige Utawarerumono: Last Frag in weiterhin spielbare „Story Archives“ zu überführen.

Warum Offline-Versionen nicht so einfach sind

Im Zuge der Debatte melden sich nun auch Entwickler zu Wort und geben Einblicke in die technischen Hürden. Viele zentrale Systeme eines Online-Spiels – etwa Fortschritt, Inventar oder Gegnerverhalten – laufen serverseitig. Diese Strukturen in eine Offline-Version zu übertragen, ist aufwendig und bringt neue Probleme wie Manipulation von Spielständen oder technische Inkonsistenzen mit sich.

Hinzu kommt, dass viele Live-Service-Spiele von Grund auf für Multiplayer- und Online-Mechaniken entwickelt wurden. Schwierigkeit, Progression und Belohnungssysteme sind entsprechend darauf ausgelegt. Eine Umstellung auf ein reines Offline-Erlebnis würde daher nicht nur technische Anpassungen erfordern, sondern auch grundlegende Änderungen am Spieldesign – von Gegner-KI bis hin zur gesamten Spielbalance.

Entwickler erklären die technischen Hürden

Der Entwickler „Itchie“, der früher für Square und SNK gearbeitet hat, fasst es treffend zusammen: „Es technisch zum Laufen zu bringen und es als Spiel wirklich unterhaltsam zu gestalten, sind zwei verschiedene Dinge.“ Selbst wenn eine Offline-Version also funktioniere, sei nicht garantiert, dass sie sich auch gut spielt.

Er zeigt aber durchaus Verständnis für den Wunsch der Spieler, Spiele langfristig erhalten zu können. Er macht aber klar, dass dieser Anspruch oft mit der Realität der Entwicklung kollidiert. Die fehlende Offline-Version sei in den meisten Fällen keine bewusste Entscheidung gegen Preservation, sondern eine Frage von Aufwand, Kosten und technischer Machbarkeit.

Ein anderer Entwickler berichtet aus eigener Erfahrung: „Ich habe den Arbeitsaufwand berechnet, und es stellte sich heraus, dass die Kosten in etwa denen für die Entwicklung eines brandneuen Spiels entsprachen.“ Er fügte außerdem hinzu, dass echte Preservations bei Live-Service-Spielen nur dann sinnvoll möglich ist, wenn sie von Anfang an berücksichtigt wird.

Die Diskussion zeigt damit zwei Seiten: den verständlichen Wunsch nach Erhalt von Spielen – und die Realität, dass eine nachträgliche Offline-Version oft einem kompletten Neubau gleichkommt. Das Fan-Projekt zu NieR Re[in]carnation findet ihr bei Twitter. Was ist eure Meinung zu diesem Thema?

via Automation Media, Bildmaterial: NieR Re[in]carnation, Square Enix, Applibot