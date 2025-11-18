Viele Projekte, wenig Überlebende: NieR-Schöpfer Yoko Taro erklärt Funkstille

Wann kommt eigentlich das nächste NieR? – diese oder ähnliche Fragen begleitet Yoko Taro, den kreative Kopf hinter NieR und Drakengard inzwischen wohl täglich. Schließlich ist schon länger kein neues Projekt von ihm angekündigt worden. Doch jetzt sorgt Taro selbst für Klarheit – und erklärt, warum es so ruhig um ihn geworden ist. Und nein: Es liegt nicht daran, dass er untätig wäre.

Viele Projekte, wenige Überlebende

Bei der koreanischen Spielemesse G-CON 2025 stand Yoko Taro gemeinsam mit Hideki Kamiya (Director z. B. von Bayonetta, Devil May Cry und Ōkami) auf der Bühne. Wie 4Gamer berichtet, erzählte Kamiya, dass bei Clover Studios fleißig am neuen Ōkami-Nachfolger gearbeitet wird. Yoko Taro hatte dagegen etwas ganz anderes auf dem Herzen.

Denn laut Taro ist das Bild, das manche Fans von ihm haben, schlicht falsch. Er sagt ganz klar: „Ich höre oft Dinge wie „Warum machst du keine neue Fortsetzung zu NieR?“ oder „Yoko Taro macht nichts“, aber das liegt daran, dass in letzter Zeit viele Projekte, an denen ich beteiligt war, mitten in der Entwicklung eingestellt wurden.“

Mit anderen Worten: Er arbeitet – sogar viel. Nur kam kaum etwas davon so weit, dass es offiziell angekündigt werden konnte. Oder wie er es weiter erklärt: „Ich habe tatsächlich an einigen Sachen gearbeitet, nur sind sie nie ans Tageslicht gekommen. […]“ Für ihn selbst ist das aber kein Grund, frustriert zu sein. Im Gegenteil: Er bleibt gelassen.

Besser gar nichts veröffentlichen als „etwas Weirdes“

Yoko Taro wäre nicht Yoko Taro, würde er die Situation nicht mit einer völlig eigenen Einstellung kommentieren. „Ich sehe das nicht als etwas Negatives an“, sagt er. Und noch deutlicher wird er, wenn er über seine Qualitätsansprüche spricht: „Ich bin der Meinung, dass es besser ist, gar nichts zu veröffentlichen, als etwas Weirdes zu veröffentlichen.“ Das ist sehr Taro: lieber scheitern, lieber verwerfen, lieber zehnmal neu anfangen, statt etwas Halbgares in die Welt zu schieben. Aber kann man seine Werke überhaupt als nicht „weird“ bezeichnen?

NieR 2027? Klingt schön, aber …

Einige Fans hoffen darauf, dass 2027 – pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum von NieR: Automata – eine große Rückkehr der Reihe ansteht. Wenn man seinen jüngsten Worten Glauben schenken will, scheint das im Moment aber eher Wunschdenken zu sein.

Einige Fans hoffen darauf, dass 2027 – pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum von NieR: Automata – eine große Rückkehr der Reihe ansteht. Wenn man seinen jüngsten Worten Glauben schenken will, scheint das im Moment aber eher Wunschdenken zu sein.

via Automaton Media, Bildmaterial: Archipel