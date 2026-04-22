Dieser kultige N64-Shooter könnte bald sein Comeback für moderne Konsolen feiern

Legendäre N64-Shooter, da fallen euch sicherlich ein paar ein. Natürlich waren wir alle schon alt genug, um GoldenEye und Turok zu spielen. Gilt auch für Buck Bumble, das in Sachen Popularität heute vielleicht ein wenig hinter diesen Spielen zurücksteht, aber nicht weniger erinnerungswürdig ist.

Das dachte sich jetzt auch das 2024 wieder zurück ins Leben gerufene Studio Argonaut Games. Bei Twitter deutete Argonaut eine Rückkehr des kultigen Shooters an, der 1998 unter dem Vertrieb von Ubisoft sein Debüt exklusiv auf dem Nintendo 64 feierte.

Der Tweet bleibt vage: „Ab sofort ist Buck Bumble offiziell euer neues, rundum gesundes 4/20-Maskottchen, und wir werden … zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen beantworten“, schrieb man. „Aber bleibt dran und folgt uns unbedingt, um keine Neuigkeiten und Ankündigungen zu verpassen!“

Von Buck Bumble habt ihr möglicherweise in den letzten Jahren buchstäblich etwas gehört, auch wenn ihr das Spiel nicht kennt. Der eingängige Titelsong ist ein kleines Meme geworden, auch Argonaut spielt im Tweet darauf an. Die Musik wurde schon damals von Kritikern gelobt.

Könnte auf Croc-Comeback folgen

Kurz nach seinem Revival hatte Argonaut Games im letzten Jahr ein Remaster zu Croc: Legend of the Gobbos veröffentlicht. Bevor Argonaut 2004 abgewickelt wurde, war man unter anderem bekannt für die Co-Entwicklung von Star Fox für das SNES und die Unterstützung beim Super-FX-Chip.

Der Third-Person-Shooter Buck Bumble wurde 1998 von Kritikern als „Rohdiamant“ bezeichnet. Das Gameplay wird gern als Mischung zwischen Star Fox und Jet Force Gemini beschrieben. Als „Ecken und Kanten“ wurden unter anderem der dichte Nebel (ein N64-Klassiker – aber immerhin spielt Buck Bumble in England) und sich wiederholende Texturen ausgemacht. Gut möglich, dass Argonaut gerade daran schleift.

via VGC, Bildmaterial: Nintendo; Buck Bumble, Argonaut Games, Ubisoft