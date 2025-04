Yoko Taro weiß um eure Sehnsucht nach einer NieR-Fortsetzung und äußert sich positiv

Branchenveteran Yoko Taro nahm kürzlich an einem Roundtable-Interview von Famitsu teil, in dem er sich zu einer potenziellen Fortsetzung der NieR-Serie äußerte. Ebenfalls Teil der Runde: Kazutaka Kodaka und Kotaro Uchikoshi von Too Kyo Games, die gerade Hundred Line: Last Defense Academy veröffentlicht haben, sowie Jiro Ishii, Director von 428: Shibuya Scramble.

Gegen Ende des Interviews wurden die Entwickler gefragt, was sie in Zukunft anpeilen und was sie derzeit im Visier haben. Als Yoko Taro an der Reihe war, antwortete der Entwickler, er arbeite an einem Projekt, könne aber im Moment nichts dazu sagen. „Ich meine, was für eine Antwort erwarten die Medien auf diese Frage?“, scherzte Yoko Taro.

Der Interviewer nutzte die Gelegenheit und fragte direkt, ob Yoko Taro eine Fortsetzung der NieR-Reihe machen oder andere Spiele, an denen er gearbeitet hat, erweitern möchte. Yoko Taros Antwort: „Um es kurz zu machen: Ich würde gerne eine Fortsetzung der [NieR-]Reihe machen, auf die alle so sehnsüchtig warten.“ Ob es sich bei dem erwähnten neuen Projekt jedoch um besagte Fortsetzung handelt, ist unbestätigt.

Zur Erinnerung: Yoko Taro und Yosuke Saito sagten im Mai 2024, sie seien in Gesprächen über ein neues Spiel, das „möglicherweise mit der NieR-Reihe zusammenhängt, vielleicht aber auch nicht“. Seitdem gab es jedoch keine Neuigkeiten zu diesem Projekt. Erst kürzlich feierte das Original seinen 15. Geburtstag. Alle Details lest Ihr hier.

via Automaton Media, Bildmaterial: NieR:Automata, Square Enix