Der perfekte Tod: Mobile-Game erhält Offline-Variante – und vielleicht sogar neue Inhalte

Utawarerumono: Lost Frag ist unweigerlich dem Tod geweiht, so wie jedes Mobile-Game irgendwann. In den allermeisten Fällen verschwinden die Spiele – und deren mitunter für Fans durchaus relevanten Inhalte – im Daten-Nirvana. Selten gibt es Ausnahmen wie Animal Crossing: Pocket Camp.

Aquaplus betreibt seit vielen Jahren den Mobile-Ableger „Lost Frag“ zur beliebten Utawarerumono-Serie und auch hier endet der Service natürlich irgendwann. Man macht sich deshalb Gedanken um die Zukunft des Titels und hat sich für die Veröffentlichung von Utawarerumono: Lost Frag Story Archives entschieden, einer Offline-Variante des ursprünglichen Mobile-Games.

Das Spiel erschien ursprünglich exklusiv in Japan im November 2019 und war ein kostenlos spielbares Visual-Novel-RPG, geschrieben von Naoya Shimokawa und Munemitsu Suga, den Schöpfern der Hauptreihe von Utawarerumono. Das Mobile-Spin-off erzählt eine neue, eigenständige Geschichte losgelöst von der ursprünglichen Trilogie.

Im Februar wurde bekannt gegeben, dass Lost Frag nach sechs Jahren kontinuierlicher Updates am 23. April 2026 endgültig eingestellt wird. Um das Spiel nicht im digitalen Nirvana verschwinden zu lassen, kündigt Aquaplus nun an, dass Lost Frag durch das kommende Utawarerumono: Lost Frag Story Archives verewigt wird – eine Entscheidung, die laut dem Entwickler auf zahlreiche Anfragen von Fans zurückgeht.

So ist es weiterhin möglich, die ursprüngliche Geschichte zu erleben. Außerdem denkt Aquaplus, darüber nach, die Hauptstory und Event-Szenarien mit vollständiger Sprachausgabe zu versehen und neue Geschichten hinzuzufügen.

Archiviertes Spiel statt digitaler Tod

Bereits in der Vergangenheit wählten erfolgreiche Mobile- und Gacha-Spiele nach dem „End of Service“ diese Variante, doch es ist die Seltenheit. Bekannte Beispiele sind etwa das bereits erwähnte Animal Crossing: Pocket Camp, Destiny Child und Brown Dust. Nicht nur die Seite The Nerd Stash und Stop Killing Games finden, dass andere Publisher sich häufiger ein Beispiel an dieser Praxis nehmen sollten.

Informationen zu den Plattformen von Utawarerumono: Lost Frag Story Archives sowie weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt über die offizielle Website von Aquaplus und andere Kanäle bekanntgegeben werden.

via Automaton Media, Bildmaterial: Utawarerumono: Lost Frag, Aquaplus