Nintendo präsentiert erste offizielle Bilder zum „The Legend of Zelda“-Film

Kurz nachdem vor wenigen Tagen ein erstes Video vom Set zum „The Legend of Zelda“-Kinostreifen durchgesickert ist, hat Nintendo jetzt die Initiative ergriffen. Einmal mehr wählte man dafür zeitexklusiv die „Nintendo Today“-App als Kommunikationsweg.
Dort veröffentlichte man drei erste Fotos vom Set, welche uns Link und Zelda respektive ihre SchauspielerInnen zeigen. Benjamin Evan Ainsworth schlüpft bekanntlich in die Rolle des zipfelmützigen Helden, während Bo Bragason Hyrules Prinzessin verkörpert.
„[…] Die Aufnahmen für den Live-Action-Film von The Legend of Zelda finden gerade inmitten der schönen Natur statt, mit Bo Bragason als Zelda und Benjamin Evan Ainsworth als Link„, kommentiert Shigeru Miyamoto. „Die Filmaufnahmen liegen im Zeitplan für die Veröffentlichung am 7. Mai 2027. Bis dahin dauert es noch ein wenig. Wir wären daher sehr dankbar, wenn ihr euch noch etwas gedulden könntet.“
Auf die Bekanntgabe der DarstellerInnen hatte Google sogar mit einem Easter-Egg reagiert. The Legend of Zelda wird von Shigeru Miyamoto und dem erfahrenen Avi Arad produziert, der früher als Chief Creative Officer bei Marvel Entertainment tätig war. Die Produktion übernehmen Nintendo und Arad Productions, während Wes Ball, bekannt für die „Maze Runner“-Trilogie, die Regie führt.
The Legend of Zelda wird von Shigeru Miyamoto und dem erfahrenen Avi Arad produziert, der früher als Chief Creative Officer bei Marvel Entertainment tätig war. Die Produktion übernehmen Nintendo und Arad Productions, während Wes Ball, bekannt für die „Maze Runner“-Trilogie, die Regie führt.
Kinostart ist der 7. Mai 2027. Die Werbetrommel rührte auch schon Sony-CEO Kenichiro Yoshida – denn der Streifen ist eine Kooperation zwischen Nintendo und Sony Pictures Entertainment. Der Film sei „eine erstaunliche Geschichte voller Abenteuer und Entdeckungen“.
via Nintendo Everything, Famitsu, Bildmaterial: Nintendo
7 Kommentare
Meh... scheint wirklich so zu sein, dass Breath of the Wild die Vorlage wird, anstatt eines der Klassiker, die ich erheblich spannender finden würde ._. Zumindest wirkts von Zelda's Outfit her so.
Und ich muss sagen, ich finde Zelda gut besetzt, kauf ihr das von den Bildern durchaus ab aber Link wirkt noch immer fehlbesetzt. Er sieht tatsächlich aus, wie der Mobbing Typ aus Ocarina of Time und nicht wie Link xDD
Mal sehen, wies mit bewegten Bildern aussehen wird. Wird natürlich noch dauern, bis der erste Trailer kommt aber vielleicht macht der dann doch etwas mehr Hoffnung...
Ich war bei Live Action ja eh sofort raus. Er wirkt für mich auf dem Bild dann doch passend. Aber in ihr sehe ich null Zelda. Immer wieder spannend wie unterschiedlich das gesehen wird :3
Bin da echt gespannt drauf denn im Gegensatz zu den Mario Spielen hatten die Zelda Spiele ja schon immer das Potenzial einen gute Story zu erzählen (was leider nie genutzt wurde). Allein schon weil man hier endlich einen ordentlichen Link mit Dialog und persönlichkeit bekommt hat schonmal um einiges mehr Potenzial als die Spiele.
Wäre jedenfalls nicht das erste mal wenn ein Film mir besser als fast das gesamte Franchise gefällt, dies war beim Dragon Quest 5 Film nämlich genauso. Allein wenn ich schon dran denke wie viel besser und emotionaler die Charaktere und die Geschichte in dem Film waren, habe ich hier auch ein bisschen Hoffnung.
Wenn BotW als Vorlage herangezogen wird, gehen wahrscheinlich schon mal locker 60 Minuten für die Survival-Einlagen und das Einsammeln neuer Waffen drauf
Hmmmmm....... Muss das mal in Bewegung sehen. Könnte auch ein gutes shooting eines cosplayevents sein.