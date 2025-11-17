Nintendo präsentiert erste offizielle Bilder zum „The Legend of Zelda“-Film

Kurz nachdem vor wenigen Tagen ein erstes Video vom Set zum „The Legend of Zelda“-Kinostreifen durchgesickert ist, hat Nintendo jetzt die Initiative ergriffen. Einmal mehr wählte man dafür zeitexklusiv die „Nintendo Today“-App als Kommunikationsweg.

Dort veröffentlichte man drei erste Fotos vom Set, welche uns Link und Zelda respektive ihre SchauspielerInnen zeigen. Benjamin Evan Ainsworth schlüpft bekanntlich in die Rolle des zipfelmützigen Helden, während Bo Bragason Hyrules Prinzessin verkörpert.

„[…] Die Aufnahmen für den Live-Action-Film von The Legend of Zelda finden gerade inmitten der schönen Natur statt, mit Bo Bragason als Zelda und Benjamin Evan Ainsworth als Link„, kommentiert Shigeru Miyamoto. „Die Filmaufnahmen liegen im Zeitplan für die Veröffentlichung am 7. Mai 2027. Bis dahin dauert es noch ein wenig. Wir wären daher sehr dankbar, wenn ihr euch noch etwas gedulden könntet.“

Auf die Bekanntgabe der DarstellerInnen hatte Google sogar mit einem Easter-Egg reagiert. The Legend of Zelda wird von Shigeru Miyamoto und dem erfahrenen Avi Arad produziert, der früher als Chief Creative Officer bei Marvel Entertainment tätig war. Die Produktion übernehmen Nintendo und Arad Productions, während Wes Ball, bekannt für die „Maze Runner“-Trilogie, die Regie führt.

Kinostart ist der 7. Mai 2027. Die Werbetrommel rührte auch schon Sony-CEO Kenichiro Yoshida – denn der Streifen ist eine Kooperation zwischen Nintendo und Sony Pictures Entertainment. Der Film sei „eine erstaunliche Geschichte voller Abenteuer und Entdeckungen“.

via Nintendo Everything, Famitsu, Bildmaterial: Nintendo