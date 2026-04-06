Hyrule im Mittelerde-Style: Zelda-Film setzt auf Drehorte aus der „Herr der Ringe“-Trilogie

Während der Super Mario Galaxy Film aktuell noch in den Kinos läuft und über die Osterzeit vermutlich zahlreiche Besucher anlocken wird, richtet sich der Blick vieler Fans bereits auf das nächste große Filmprojekt von Nintendo. Gemeint ist die kommende Realverfilmung von The Legend of Zelda, die unter der Regie von Wes Ball entsteht und am 7. Mai 2027 in die Kinos kommen soll.

Bereits im vergangenen Jahr wurde bestätigt, dass der Film in Neuseeland gedreht wird. Außerdem bekamen wir die ersten offiziellen Setbilder. Neue Berichte deuten nun darauf hin, dass einige Drehorte bestimmten Fans besonders bekannt vorkommen dürften.

Drehorte mit „Herr der Ringe“-Vergangenheit

Die Produktion der Zelda-Verfilmung wurde in der Region Otago gesichtet, darunter auch in der kleinen Stadt Glenorchy. Fantasy-Fans dürfte diese Gegend vertraut sein: Genau hier entstanden zahlreiche Szenen für die berühmte „The Lord of the Rings“-Trilogie von Peter Jackson.

Die Landschaft aus Flüssen, Bergen und weiten Tälern diente damals als Kulisse für mehrere Orte in Mittelerde, darunter Isengard, die gewaltigen Statuen Argonath und die Furt des Bruinen, die durch Arwens Flucht mit Frodo vor den Nazgûl bekannt wurde. Dass Nintendo jetzt offenbar auf dieselbe Region setzt, könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Film großen Wert auf reale Landschaften legt und Hyrule als episches Fantasy-Abenteuer inszenieren will.

Natur statt Green-Screen

Regisseur Wes Ball hatte bereits zuvor in einem Interview mit Polygon betont, dass der Film möglichst „real und geerdet“ wirken soll. Statt sich stark auf digitale Kulissen zu verlassen, scheint die Produktion bewusst auf echte Drehorte zu setzen – eine Strategie, die schon bei „Der Herr der Ringe“ entscheidend zum Erfolg beitrug.

Mit der Wahl Neuseelands als Drehort könnte Nintendo also bewusst an die Tradition großer Fantasyfilme anknüpfen – und gleichzeitig versuchen, Hyrule ebenso eindrucksvoll auf die Leinwand zu bringen, wie einst Mittelerde.

via CBR, Bildmaterial: Nintendo