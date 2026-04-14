Kein verspäteter Aprilscherz: Bloodborne erhält eine animierte Film-Adaption von Sony

Da musste man heute Morgen schon zweimal hinschauen. Wer zuerst bei Reddit darüber stolperte, glaubte die Dinge wahrscheinlich erstmal gar nicht, insbesondere angesichts der Personalie Sean McLoughlin (jacksepticeye) – er ist ein Youtuber. Aber inzwischen ist es offiziell: Bloodborne erhält eine Anime-Adaption.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der CinemaCon 2026. Die Produktion erfolgt bei Sony Pictures in Zusammenarbeit mit PlayStation Productions und Lyrical Animation unter der Leitung des genannten Sean McLoughlin, der in der Bloodborne-Szene als ausgewiesener Experte gilt.

Bei der CinemaCon verkündete Sony Pictures Präsident Sanford Panitch nach einem Bericht von Variety, der Film solle den Geist von Bloodborne einfangen und der Vorlage „sehr treu“ bleiben. Der Film wird außerdem als „R-rated“ beworben, soll also erst ab 17 Jahren freigegeben sein.

Bei Reddit meldete sich jacksepticeye zu Wort und teilte seine Vorfreude mit den Fans. „Ich produziere dieses Projekt und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unglaublich aufgeregt ich bin, endlich darüber sprechen zu können“, so Sean McLoughlin.

Er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um die Verfilmung zur bestmöglichen zu machen. Und weiter: „Es ist nicht nur mein absolutes Lieblingsspiel, sondern ich weiß auch, wie leidenschaftlich die Fans dieses Spiels sind und wie sehr sie sich nach mehr davon sehnen.“

Apropos „mehr davon“ – in den Kommentarspalten sehen viele Bloodborne-Fans jetzt natürlich auch Möglichkeiten für das lange ersehnte Remake oder gar eine Fortsetzung zum FromSoftware-Hit. Doch dazu gibt es heute natürlich noch keine Neuigkeiten.

Bildmaterial: Bloodborne, Sony Interactive Entertainment, FromSoftware