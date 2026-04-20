Die Fans wollen es: Sechs LEGO-Sets eines Kult-Anime sind jetzt in der Prüfungsphase

Anime und LEGO wachsen immer weiter zusammen – sei es über Umwege wie die Marken One Piece, Pokémon oder zuletzt Yu-Gi-Oh!. Jetzt rückt ein echter Kulttitel in den Fokus: Mein Nachbar Totoro von Studio Ghibli.

Gleich sechs Fan-Entwürfe haben auf LEGO Ideas die wichtige Marke von 10.000 Unterstützern geknackt und befinden sich nun in der offiziellen Prüfungsphase. Erst letztes Jahr schaffte es ein weiterer Entwurf.

Große Unterstützung, ungewisse Zukunft

Damit zeigt die Community deutlich, wie groß das Interesse an einem offiziellen Set ist. Auf der LEGO-Ideas-Plattform bedeutet dieser Meilenstein, dass interne Teams jetzt prüfen, ob sich die Projekte tatsächlich umsetzen lassen – sowohl aus kreativer als auch aus wirtschaftlicher Sicht.

Doch selbst große Unterstützung garantiert noch keinen Erfolg. Gerade bei Anime-Lizenzen können Rechtefragen eine entscheidende Hürde darstellen. In der Vergangenheit wurden bereits mehrere Projekte rund um Studio Ghibli nicht umgesetzt, obwohl sie ähnliche Erfolge erzielt hatten.

Ob es diesmal anders läuft und Fans bald ein offizielles Totoro-Set in den Händen halten können, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Der Wunsch danach ist größer denn je. Wie groß wäre euer Interesse an einem solchen Set?

via Anime2You, Bildmaterial: Mein Nachbar Totoro, Studio Ghibli