Das erste LEGO-Set zu Yu-Gi-Oh! rückt näher: Diese fünf Fan-Entwürfe stehen jetzt zur Wahl

Es ist Zeit für ein Duell – und diesmal wortwörtlich. Im Rahmen von LEGO Ideas geht der Bauwettbewerb rund um Yu-Gi-Oh! in die heiße Phase. Fünf Finalisten haben es durch die Review geschafft und stehen nun im Fan-Voting.

Fünf Duelle, ein Sieger

Die Auswahl könnte kaum vielseitiger sein, wobei es doch viele wiederkehrende Motive gibt: Vom „Millennium Puzzle: Duel of Eternal Rivals“, das das ikonische Duell zwischen Yugi und Kaiba inszeniert, bis hin zu „Duel Across the Millennia“, das die Rivalität sogar über verschiedene Zeitebenen hinweg darstellt. Den „Weißen Drachen mit Eiskaltem Blick“ sieht man auf jeden Fall öfter.

Ebenfalls dabei ist ein imposantes „Blue-Eyes White Dragon“-Display mit ägyptischen Steintafel-Elementen sowie „The Heart of the Cards – Exodia“, das Yugi und sein legendäres Monster eindrucksvoll in Szene setzt. Komplettiert wird das Line-up durch „Summoning Slifer the Sky Dragon at Battle City“, das eines der bekanntesten Duelle der Serie als detailreiches Diorama nachbildet.

So läuft das Voting

Die Abstimmung läuft vom 14. bis zum 28. April 2026 auf der LEGO Ideas Website. Der Sieger-Entwurf wird anschließend am 10. September 2026 bekannt gegeben. Ob und wie das Gewinner-Set letztlich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten – die Entscheidung liegt jetzt aber erst einmal bei den Fans. Welches dieser Duelle würdet ihr euch ins Regal stellen?

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO