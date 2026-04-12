Neue LEGO-Sets zu One Piece sind offiziell: Schloss Drumm und Garps Schiff sind die Highlights

Die Gerüchte zu den neuen LEGO „One Piece“-Sets sind wahr: LEGO kündigt neben den bereits zuvor bekannten Sets insgesamt sechs neue Sets an. Die Modelle und Minifiguren zur zweiten Netflix-Staffel wurden jetzt vorgestellt.

Zu den bisher bekannten Minifiguren wie Luffy, Nami, Zoro, Sanji und Usopp gesellen sich erstmals neue Figuren wie Miss All Sunday, Wapol, Smoker und Chopper. Ab dem 1. August 2026 sind die Neuheiten erhältlich, vorbestellbar sind sie im LEGO-Store* bereits jetzt.

Viele neue Minifiguren und kleinere Sets

Die neuen Sets sind in der Regel etwas kleiner mit „nur“ mehreren hundert Teilen und damit auch für Kinder ab 9 Jahren geeignet: „Doc Baders Versteck“ kommt mit 271 Teilen, drei Minifiguren kostet 29,99 Euro.

„Showdown mit Kapitän Smoker“ bietet 547 Teile, vier Figuren und kostet 59,99 Euro. „Woogey vs. Boogey – Riesen aus Little Garden“ besteht aus 733 Teilen, enthält fünf Minifiguren und liegt bei 79,99 Euro. „Tony Tony Chopper“ umfasst 576 Teile, hat keine Minifiguren und kostet 69,99 Euro. Die bereits vorgestellte „Gum-Gum-Frucht“ erscheint mit 482 Teilen, zwei Minifiguren und ebenfalls 69,99 Euro UVP.

Zwei große Sets sind angekündigt

Das „Duell im Schloss Drumm“ ist hinten offen, die detaillierten Räume sind bespielbar. Das Set bringt für einen Preis von 99,99 Euro insgesamt 1038 Teile und sechs Figuren mit. „Garps Marineschlachtschiff“ mit einer Länge von 44 cm ist das diesjährige Gegenstück zur LEGO Flying Lamb aus dem letzten Jahr. In den 1705 Teilen und acht Minifiguren und 169,99 Euro ist nicht nur das Schiff enthalten, sondern auch ein kleines Banner und ein angedeutetes Ufer.

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO