Neue Pokémon-Sets von LEGO durchgesickert – und sie werden wohl nicht viel günstiger

Zum Pokémon Day gab es nicht nur den ersten Blick auf die neue Generation Pokémon Wind und Welle, sondern auch die ersten offiziellen LEGO-Sets rund um Pokémon. Dass weitere Sets folgen sollen, war bereits länger bekannt. Unklar war bisher allerdings, wie diese genau aussehen und ob vielleicht der neue LEGO-Smart-Brick eine Rolle spielen wird.

Nun sind durch bekannte LEGO-Leaker neue Informationen aufgetaucht. Demnach könnten bereits im Sommer weitere Sets erscheinen – allerdings deutet vieles darauf hin, dass die Preise weiterhin recht hoch bleiben werden.

Großer Pokéball aus über 2.000 Teilen?

Laut den Leakern „a.clay.brick“ und „brick.tap“ via The Gamer, die bereits früh Details zu den ersten Sets korrekt vorhergesagt hatten, soll eines der kommenden Modelle ein großer, baubarer Pokéball sein.

Dieser soll angeblich aus rund 2.239 Teilen bestehen und damit zu den größten Pokémon-LEGO-Sets überhaupt zählen. Auch der Preis dürfte entsprechend ausfallen: Gerüchten zufolge soll das Set etwa 260 US-Dollar kosten. Wenn die Informationen stimmen, könnte der Pokéball am 1. August 2026 erscheinen.

Bei aller Preisdiskussion gibt es aber auch eine Nachricht, die sowohl LEGO- als auch Pokémon-Fans freuen dürfte: Minifiguren.

Den Leaks zufolge sollen die kommenden Sets erstmals klassische LEGO-Minifiguren enthalten – also Figuren im typischen LEGO-Format und nicht im Stil der eher experimentellen interaktiven bzw. baubaren Figuren aus der „LEGO Super Mario“-Reihe. Genau diese klassischen Minifiguren gelten für viele Fans als eine Art „heiliger Gral“ uns sind meisten heiß begehrt.

Neben dem großen Pokéball sollen zudem weitere Sets in Planung sein, darunter ein Kampf-Set mit Glurak und Blitza, ein „Evolutions-Set“ rund um Evoli sowie ein Diorama zu Mewtu. Was ist eure Meinung zu den Leaks? Hättet ihr Interesse an offiziellen Pokémon-Minifiguren?

via The Gamer, Bildmaterial: LEGO