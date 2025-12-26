Das sollen die Namen der ersten LEGO-Pokémon-Sets sein, die 2026 erscheinen

Ganz offiziell ist noch nichts, aber in der LEGO-Leaks-Szene machen gerade neue Details zu den LEGO-Pokémon-Sets für 2026 die Runde. Nachdem The Pokémon Company und die LEGO Group ihre Zusammenarbeit bereits bestätigt haben, sollen nun vor allem die Namen und Themen der Sommerwelle 2026 durchgesickert sein – und die liest sich ziemlich spannend.

Viele bekannte Pokémon und neue Technik

Laut den aktuellen Gerüchten sollen im Sommer 2026 mindestens zehn Sets erscheinen. Mit dabei sind bekannte Namen wie Pikachu, Glumanda, Schiggy, Evoli, Glurak oder Mewtu. Besonders interessant: Alle Sets dieser Welle sollen sogenannte „Smart Play“-Sets sein und mit der neuen Smart-Brick-Technik funktionieren, wodurch die Pokémon wohl aufeinander oder auf bestimmte Elemente im Set reagieren können. Außerdem sollen keine Minifiguren enthalten sein, und die Pokémon sind „brick-built“.

Zu den angeblich geleakten Sets gehören unter anderem: Schiggy’s Training Buggy Adventure (72156), Glumanda’s Wild Encounter with Kleinstein (72157), Pikachu’s Training House (inklusive Smart Brick) (72164), Tragosso vs. Gengar’s Ghost Challenge (72166) und Blitza vs. Glurak (72167).

Außerdem gibt es mehrere Evolutions-Sets rund um Evoli und Hopplo, Dojo House and Riolu sowie ein Mewtwo Labor-Set. Auch ein Set mit Stadion-Bus und Pokémon wie Larvitar und Glibunkel wird genannt. Zu einigen Sets ist die Set-Nummer noch nicht bekannt.

Wie immer gilt: Das Ganze bleibt ein Gerücht. Offizielle Informationen stehen noch aus, und bis LEGO selbst den Vorhang lüftet, sollte man die Liste mit etwas Vorsicht genießen. Mehr außer die Teaser-Seite im LEGO-Store* haben wir bisher nicht. Aber, welches dieser Sets würde euch am meisten ansprechen?

via NintendoSoup, Bildmaterial: The Pokémon Company, LEGO