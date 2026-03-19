Neuer Clip zum „Mario Galaxy“-Film zeigt überraschende Cameos aus Mario-fremden Marken

In etwa zwei Wochen ist es so weit: Der Super Mario Galaxy Film startet endlich in den Kinos. Seitdem läuft die Promo-Maschinerie von Nintendo und Illumination auf Hochtouren. Nahezu täglich tauchen neue kurze Clips und Ausschnitte auf Social Media auf.

Der neueste Teaser ist dabei besonders interessant. In nur rund zehn Sekunden werden darin über 40 Charaktere aus dem Mario-Universum gezeigt – so schnell hintereinander, dass man beim ersten Anschauen garantiert nicht alle erkennt.

Everyone is here!

Der Clip beginnt noch relativ gemächlich und zeigt zunächst die wichtigsten Figuren des Films: Mario, Luigi – diesmal sogar im Froschanzug – sowie Princess Peach, Rosalina, Bowser, Toad mit Pinguin-Power-Up und natürlich Yoshi. Auch Bowser Jr. ist mit dabei.

Danach zieht das Tempo allerdings deutlich an. Zu sehen sind unter anderem Kamek, ein Ukiki aus Super Mario World 2: Yoshi’s Island, ein Bewohner aus Super Mario Odyssey sowie ein Mondhase aus Super Mario Galaxy. Auch bekannte Gegner wie Monty-Maulwurf oder Ninji tauchen kurz im Clip auf.

Besonders spannend wird es jedoch bei einigen überraschenden Gastauftritten. So ist unter anderem R.O.B. zu sehen – ursprünglich Zubehör für das Nintendo Entertainment System. Auch Wart, der Antagonist aus Super Mario Bros. 2, scheint im Film eine Rolle zu spielen.

Überraschende Gastauftritte im neuen Clip

Und als wäre das noch nicht genug, gibt es sogar einen kurzen Moment mit Pikmin aus der gleichnamigen Nintendo-Reihe. So ganz überraschend ist das allerdings nicht. Shigeru Miyamoto, Schöpfer der Pikmin-Reihe und gleichzeitig Producer des Films und bisheriges Gesicht in den vielen Film-Directs, konnte es sich hier wohl nicht nehmen lassen, seine kleinen Kerlchen unterzubringen.

Ob sie jetzt nur im Clip auftauchen oder tatsächlich auch im Film erscheinen, wird man sehen. Erst letztens wollten viele Fans sie auch im letzten Trailer Super Mario Bros. Wonder für die Switch 2 gesehen haben.

Neben ihnen tauchen im rasanten Teaser noch zahlreiche weitere Figuren auf, darunter Knochentrocken, Birdo, Pokey, Wiggler, eine Piranha-Pflanze sowie mehrere Lumas. Insgesamt sollen 41 Charaktere im Film auftreten – oder sogar 43, wenn man die verschiedenen Pikmin einzeln zählt.

Bereits vor einigen Wochen kursierten außerdem Gerüchte über weitere mögliche Cameos. Unter anderem wurde über einen Auftritt von Fox McCloud aus der Star Fox-Reihe spekuliert. Auch Wario, Marios langjähriger Rivale, wurde in den Gerüchten erwähnt – vielleicht ja zumindest in einer Post-Credit-Szene.

Ob diese Spekulationen stimmen, werden wir spätestens ab dem 1. April im Kino erfahren. Wer die Wartezeit überbrücken möchte, kann übrigens in der Nintendo Today App derzeit an einer digitalen Sammelkartenaktion zum Film teilnehmen.

via The Gamer, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment