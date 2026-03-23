Neuer Charakter im Mario Galaxy Film: Fans glauben weitere Hinweise entdeckt zu haben

Zum kommenden Super Mario Galaxy Film tauchen weiterhin neue Hinweise und Spekulationen auf. Bereits vor einiger Zeit kursierten Gerüchte über mögliche Gastauftritte aus anderen Nintendo-Reihen – darunter sogar Fox McCloud aus dem Star Fox-Universum.

Weiter unten könnten Spoiler zum neuen Film auftauchen. Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Nun liefern neue Informationen weitere Ansatzpunkte für Fan-Theorien. Der britische Altersfreigabe-Dienst „British Board of Film Classification“ hat dem Film eine PG-Freigabe erteilt – dieselbe Einstufung wie beim Vorgänger aus dem Jahr 2023. Dabei sind vor allem einige Details in der Beschreibung der Inhalte interessant, die von Fans und auch von Go Nintendo entdeckt wurden.

Laserwaffen sorgen für Star-Fox-Spekulationen

In der offiziellen Begründung der Altersfreigabe wird unter anderem auf Kampfszenen verwiesen, die verschiedene Waffen beinhalten: „Die Kampfszenen beinhalten Tritte, Schläge, Laserschüsse und den Einsatz fantastischer Waffen. Die Gewalt ist gelegentlich intensiv, enthält jedoch oft komische Momente.“

Vor allem der Hinweis auf Laserwaffen sorgt aktuell für Diskussionen in der Community. Einige Fans sehen darin einen möglichen Hinweis auf einen Auftritt von Figuren aus dem Star-Fox-Universum – schließlich gehören Laserblaster dort zum Standardarsenal.

Bestätigt ist ein solcher Crossover zwar nicht, doch in Kombination mit früheren Gerüchten lässt der Hinweis die Spekulationen erneut aufleben.

Es gibt noch mehr

Neben den Kampfszenen nennt die Altersfreigabe auch eine kurze emotionale Szene: „Zu den seltenen, sehr milden verstörenden Szenen gehören Rückblenden auf die Trennung eines Mädchens von ihrer jüngeren Schwester.“

Auch hier diskutieren Fans bereits mögliche Bedeutungen. Einige vermuten, dass dies auf eine Hintergrundgeschichte rund um Rosalina und Princess Peach hinweisen könnte. Andere glauben, dass sich die Szene auf Figuren aus Rosalinas Geschichte bezieht, etwa bestimmte Luma-Charaktere.

Ob sich hinter den Hinweisen tatsächlich große Cameos oder nur kleinere Storyelemente verbergen, erfahren Fans schon bald. Der Super Mario Galaxy Film startet am 1. April in den Kinos. Übrigens startet zum neuen Film auch eine Aktion bei McDonald’s. Sie wurde bereits für Österreich bestätigt und könnte auch zu uns kommen.

via The Gamer, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment